A PlayStation elimina permanentemente um jogo exclusivo sem qualquer aviso no PS4 e PS5

O ano de 2024 se apresenta como um momento significativo para o PlayStation, pois o promissor catálogo inicial do PS5 e a possível chegada do PS5 Pro na segunda metade do ano geram otimismo. No entanto, este ano começa com mudanças na loja do PlayStation, com a retirada de um jogo exclusivo sem aviso prévio.

No dia 19 de janeiro, The Last of Us Parte II Remastered com seu novo modo Sem Retorno chegará à plataforma, seguido por Final Fantasy VII Rebirth em 29 de fevereiro, oferecendo aos jogadores a liberdade de traçar seu próprio caminho em um mundo aberto.

No entanto, nem todas as notícias são positivas, pois um jogo exclusivo da PlayStation Store foi retirado sem aviso prévio.

Gran Turismo Sport, cujos servidores serão encerrados em 31 de janeiro, desapareceu abruptamente da loja digital da PlayStation.

O jogo não está disponível para compra nas plataformas PS5 e PS4, o que sugere uma retirada surpreendente sem anúncio oficial. Isso pode ser uma medida para evitar compras de um jogo próximo à sua finalização, embora a falta de comunicação oficial sobre essa ação chame a atenção.

O fechamento iminente dos servidores de Gran Turismo Sport torna o título praticamente impossível de jogar, o que levou a Sony a tomar a decisão de removê-lo da venda digital para evitar problemas para os usuários do PS5 e PS4.

Gran Turismo Sport, anteriormente um destaque na PlayStation Store como uma experiência de simulação de condução real, envolvia os jogadores em competições apoiadas pela FIA.

Oferecia campeonatos online para representar países ou marcas de automóveis, proporcionando uma experiência acessível tanto para iniciantes como para especialistas no volante. No entanto, agora foi retirado da loja sem explicação oficial, deixando os jogadores surpresos com esse desaparecimento repentino.