A Belkin apresenta o Auto-Tracking Stand Pro com DockKit, que eleva a criação de conteúdo para o próximo nível

A Belkin, marca líder em produtos e acessórios eletrônicos de consumo há 40 anos, apresentou hoje o primeiro acessório que funciona com o DockKit: o suporte com rastreamento automático Stand Pro.

O novo Stand Pro oferece um trabalho de câmera automático, silencioso, motorizado e sem interrupções, utilizando a câmera integrada do iPhone e a tecnologia de rastreamento automático de sujeitos da DockKit para segui-los na câmera enquanto se movem pelo espaço com 360 graus de panorâmica e 90 graus de inclinação. É o acessório perfeito para realizar chamadas de vídeo imersivas ou gravar conteúdos interativos que envolvam um alto grau de movimento.

Pronto para gravar tudo o que você quiser

“O Stand Pro não se parece com nenhum outro produto da Belkin que já tenhamos criado. Combinando a qualidade premium da Belkin, tecnologia robótica com uma capacidade de resposta impressionante e uma tecnologia avançada de rastreamento com o DockKit, estamos entusiasmados em oferecer aos criadores de conteúdo um produto cuidadosamente projetado que aprimorará sem esforço o processo de criação”, afirma Melody Tecson, vice-presidente de gerenciamento de produtos da Belkin.

"Estamos orgulhosos de oferecer o primeiro acessório do mundo compatível com o DockKit e estamos animados para lançar mais produtos de criação de conteúdo no mercado."

Projetado para iOS para uso com câmeras frontal e traseira, o DockKit permite aos usuários criar, apresentar e gravar facilmente sem precisar baixar aplicativos de terceiros em apenas quatro passos simples:

Prender o iPhone 12 ou posterior com Magsafe ao Stand Pro através do MagSafe

Emparelhar através de NFC

Abra a câmera no FaceTime, Instagram, TikTok, Canva, WhatsApp, Microsoft Teams ou outros aplicativos de redes sociais ou plataformas de mensagens.

Comece a criar

Com o Stand Pro, os usuários podem facilmente ampliar o campo de visão para 360 graus de panorâmica e 90 graus de inclinação através de um modelo de movimento de cabeceio e piscar de olhos e um rastreador automático do sistema. Isso permite que os criadores se concentrem no conteúdo enquanto o DockKit mantém automaticamente o assunto enquadrado em todos os ângulos, ao mesmo tempo em que captura os movimentos naturais sem a necessidade de ajustes manuais.

Principais características, preços e disponibilidade:

● Fabricado com MagSafe: carregue e mantenha-se conectado ao mesmo tempo com o carregamento sem fio rápido de até 15 W quando o Stand Pro estiver conectado.

● Acompanhamento de movimento em 360º: o acompanhamento de movimento com o DockKit sempre mantém as pessoas dentro do enquadramento, não importa quantas vezes elas dêem voltas ao redor do cômodo.

● Inclinação automática motorizada de 90º: capture em qualquer ângulo com as câmeras dianteira ou traseira com ajuste automático do ângulo de vídeo para cima ou para baixo.

● Ativação com apenas um botão: ative ou desative o rastreamento de movimentos com apenas um botão; um indicador LED informará se o rastreamento está ativo.

● Bateria recarregável: sem tomada de energia, sem problemas; a base oferece 5 horas de autonomia para capturar conteúdo em movimento.

● Cabo USB-C de 1,5 m e fonte de alimentação de 30 W incluídos.

O Auto-Tracking Stand Pro é feito da forma mais responsável, com pelo menos 75% de materiais PCR, e é vendido em embalagens sem plástico, em linha com o compromisso da empresa de encontrar formas mais responsáveis de fabricar produtos.

Já é possível encomendar em belkin.com por 179,99 dólares e em breve estará disponível em lojas selecionadas em todo o mundo.