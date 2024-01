WhatsApp incorpora inteligência artificial em uma nova funcionalidade

A última inovação no WhatsApp está chegando com Meta AI, uma ferramenta de inteligência artificial que tem como objetivo moderar e resumir automaticamente os grupos de chat, uma função que promete aliviar a sobrecarga de mensagens em chats grupais.

O que é o Meta AI no WhatsApp? O Meta AI, desenvolvido pela empresa de Mark Zuckerberg, é uma coleção de aplicativos projetada para funcionar como um assistente de conversação dentro do WhatsApp. Atualmente, é uma função beta que se espera ser integrada diretamente no aplicativo de mensagens em um futuro próximo.

Ativando o Meta AI no WhatsApp

Ativar o Meta AI é simples, mas requer baixar a versão beta mais recente do WhatsApp. A seguir, são detalhados os passos para fazer isso:

Baixe a versão beta para Android através deste link.

Baixe a última versão beta do WhatsApp.

Abra o aplicativo e vá para a parte superior, onde encontrará o botão de Meta AI para ativá-lo.

Para ativar a função Meta AI, é necessário baixar a versão 2.23.24.26 beta do WhatsApp em dispositivos Android.

Uma vez baixada a versão beta, abra o aplicativo, aceite os termos e condições e espere. Essa função está sendo implementada gradualmente para um grupo limitado de testadores beta, então pode não estar disponível imediatamente.

Utilizando Meta AI. Uma vez aceitos os termos, aguarde até que o download do WhatsApp Beta seja concluído. Ao abrir o aplicativo, você notará que acima do botão de ação flutuante aparece o acesso ao Meta AI.

Ao seguir estes passos, você ativará com sucesso o botão de Inteligência Artificial no WhatsApp, acessando assim todas as funções e vantagens que o Meta AI oferece.

Funcionalidades do Meta AI no WhatsApp

Meta AI possui vários 'chatbots' especializados em diversos temas para oferecer informações e realizar tarefas sem sair do aplicativo. Alguns dos chatbots disponíveis são:

Amigo Espírito Livre: Para conversas informais e divertidas.

Bromista: Oferece piadas e ocorrências para momentos divertidos.

Irmão Mais Velho: Oferece conselhos e informações úteis como um irmão mais velho virtual.

Além disso, o Meta AI permite fazer consultas sobre qualquer tópico específico escrevendo '@MetaAI' seguido da pergunta para obter informações precisas.

Criação de imagens e adesivos com Meta AI

A Meta AI se destaca pela sua capacidade de criar imagens e adesivos de forma rápida e fácil.

Criação de imagens: Escreva '@MetaAI /imagine' seguido de uma descrição e o assistente irá gerar automaticamente uma imagem baseada na descrição.

Criação de adesivos: Descreva o que você deseja no adesivo diretamente do seletor de adesivos do WhatsApp e o Meta AI criará um que atenda às suas necessidades.

Este novo botão de Inteligência Artificial promete uma experiência mais útil no WhatsApp, embora sua implementação possa gerar certa confusão inicial nos grupos. Será necessário observar como ele se adapta e qual é seu impacto real na plataforma.