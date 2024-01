O interior da Estação Espacial Internacional soa estranho. Os astronautas conseguem dormir com esse barulho?

Sete astronautas atualmente vivem na Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês), impulsionada pela NASA. É uma nave localizada na órbita da Terra, onde são realizados vários experimentos científicos que visam conhecer com mais detalhes a vida fora do nosso planeta.

O máximo de ocupação permitido pela ISS é de 11 astronautas para poderem aproveitar os recursos que são enviados da Terra. Submeter o corpo humano à microgravidade é um dos experimentos mais importantes realizados nesta nave.

Se queremos pensar em missões para planetas "distantes" como Marte, primeiro temos que ver as consequências que a viagem traria para aqueles que a executam. Qualquer foto que vemos dos astronautas na estação espacial nos mostra um cenário alegre.

Todos sorriem enquanto exibem alguns dos feitos científicos que foram alcançados neste imenso laboratório orbital. Mas ninguém mostra as adversidades que são enfrentadas durante a complexa estadia, que está longe de ser uma experiência turística, apesar da paisagem incomparável.

Uma dessas dificuldades é o ruído dentro da nave. De acordo com um vídeo compartilhado pelo meio especializado Space Nosey, em sua conta no Twitter, mostra o som com o qual os astronautas têm que conviver durante sua estadia na Estação Espacial Internacional.

É muito semelhante ao que os funcionários de pista em um aeroporto suportam, com as constantes decolagens e pousos dos aviões. No entanto, não vemos os astronautas com protetores auriculares, o que sugere que eles são treinados para coexistir nesse ambiente.

O recorde de permanência na Estação Espacial Internacional é de 340,4 dias. Ele é compartilhado pelo russo Mikhail Kornienko e pelo norte-americano Scott Kelly, que realizaram juntos a chamada “missão de um ano” (ficaram faltando 15 dias), seguidos de perto pela também norte-americana Christina Koch (328,6 dias), de acordo com o site Quora.