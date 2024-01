História: acaba de ser anunciado um novo jogo para o SNES

O desenvolvedor indie Goldlocke apresentou Dottie Flowers, um novo projeto destinado ao Super Nintendo, também conhecido como SNES. Este é um novo título para o clássico console de quarta geração em mais de 25 anos, desde o lançamento de Frogger em outubro de 1998.

Aspectos essenciais do anúncio

Dottie Flowers será lançado exclusivamente em cartuchos físicos para Super Nintendo/Super Famicom, sem ter uma versão digital. Para adquirir uma cópia física, é necessário baixar a demo de Dottie Flowers e jogar para obter detalhes sobre como adquiri-lo.

A demo do jogo está disponível gratuitamente através de um arquivo digital e um emulador. Dottie Flowers será distribuído em um cartucho FlashROM de 8 Mbit compatível com SNES/SFC, oferecendo funcionalidade de salvamento no SNES.

O jogo consiste em 6 fases, proporcionando aproximadamente entre 30 e 60 minutos de jogo no total. Para acessar a demo ou obter mais detalhes, você pode visitar o site oficial do jogo.