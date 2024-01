Cinco truques que certamente você não sabia sobre o Gmail e que facilitarão a comunicação no seu trabalho

Imagem: Logo do Gmail | Damos a você os passos básicos para evitar que o Google exclua sua conta de e-mail em sua próxima eliminação em massa de contas inativas.

As cifras oficiais do Google informam que o Gmail possui aproximadamente 4,2 bilhões de usuários ativos. Essa quantidade de pessoas usa o e-mail do gigante de Mountain View para seus trabalhos, universidade ou assuntos pessoais.

Infelizmente, a maioria não aproveita ao máximo a enorme funcionalidade que o Gmail possui, pois se limita apenas ao envio e recebimento de e-mails.

Portanto, vamos te ensinar cinco truques que vão facilitar a comunicação no seu trabalho e organizar tudo o que você recebe em seu endereço principal ou alternativo.

Cinco truques do Gmail