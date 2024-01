Adeus à Siri que você conhecia: a Apple está preparando um salto gigante ao incorporar inteligência artificial generativa

Começa 2024 e as novidades sobre próximas atualizações não demoraram para chegar. Nessa linha, recentemente foi anunciada uma nova versão do Siri para Apple, que estará preparada para mudar o jogo dos assistentes digitais.

A razão? Vai incorporar tecnologia de inteligência artificial generativa em sua próxima versão.

De acordo com um vazamento do usuário coreano yeux1122 no Naver, a nova Siri usará Ajax, um modelo de linguagem avançado baseado no Google JAX e operado na Google Cloud, que permite uma interação mais personalizada, além de conversas fluidas e naturais.

O que espera Siri em 2024?

A grande novidade é a interoperabilidade do Siri entre dispositivos da Apple, permitindo que os usuários iniciem consultas em um iPhone e as continuem em seu Mac ou iPad, mantendo a coerência nas informações.

Além disso, com a integração de uma API, Siri poderá se conectar com outros serviços, ampliando suas capacidades de forma semelhante ao ChatGPT.

Isso sim, esse avanço em IA generativa poderia ter algumas restrições, já que o vazamento sugere que certas funções podem estar limitadas aos assinantes de serviços pagos, possivelmente vinculados ao Apple One.

Aquilo não passa de um reflexo de uma tendência no mercado de IA, em que se popularizou que recursos avançados muitas vezes estão disponíveis apenas para usuários premium.

Datas para a Siri com IA

A chegada da versão aprimorada do Siri é esperada para o final de 2024, coincidindo com o lançamento do iOS 18.

O motivo da longa espera deve-se, em parte, ao fato de a Apple estar se concentrando no desenvolvimento cuidadoso de sua IA generativa, buscando evitar problemas de direitos autorais.

Para isso, está em negociações com editoras para utilizar seus conteúdos no treinamento de seus modelos de IA, oferecendo até 50 milhões de dólares em acordos.

Além disso, a Apple lançou o MLX, um framework para o desenvolvimento de modelos de aprendizado de máquina, disponível gratuitamente no GitHub, embora exclusivo para chips Apple Silicon.

No entanto, espera-se que a nova Siri seja apresentada na WWDC 2024 e que seu avanço seja um novo marco na evolução dos assistentes digitais impulsionados pela IA.