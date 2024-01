A Samsung chega à CES 2024 com a conferência “Inteligência Artificial para todos: assim você pode assisti-la”

O Consumer Electronics Show (CES 2024) vai começar com força e altas expectativas sobre os temas que serão abordados, dadas as circunstâncias atuais da indústria e a empolgação em torno de plataformas de Inteligência Artificial (IA) como o ChatGPT.

A Samsung será uma das marcas presentes neste ciclo de exposições e palestras, onde, para surpresa de ninguém, parece que irão manter sua estratégia de impulsionar fortemente o tema da IA, agendando uma conferência exatamente sobre esse assunto.

Tudo parece fazer parte de uma estratégia para aquecer o terreno antes do iminente lançamento da linha de smartphones Galaxy S24, que, como já sinalizaram antes, terá um foco particular no uso de serviços de Inteligência Artificial.

CES 2024 - A CES 2024 está prestes a começar. Aqui estão nossas previsões do que veremos neste ano dominado pela Inteligência Artificial.

Devido a isso, nas últimas semanas, temos visto como a empresa tem dado um especial ênfase a atividades e temas relacionados a esse campo.

É pouco provável que vejamos alguma surpresa antecipada relacionada com esse evento e sua linha de telefones de nova geração. Mas ainda assim, a possibilidade de anúncios indiretamente relacionados continua sendo interessante.

Samsung e sua conferência IA for all: tudo o que você precisa saber

A Consumer Electronics Show (CES 2024) será o evento em destaque esta semana e a Samsung sabe disso, por isso decidiu participar nesta edição com sua conferência de imprensa anual agora intitulada IA para todos (Inteligência Artificial para todos).

O evento ocorrerá nesta segunda-feira, 8 de janeiro, às 14:00 PT / 15:00 ET, um dia antes da abertura oficial das exposições.

Portanto, no caso do Brasil, a conversa começaria pontualmente às 19:00 horas de Brasília.

Samsung Logo de Samsung

A conferência de imprensa da Samsung também conta com o subtítulo de conectividade na era da IA e estará disponível para ser vista ao vivo através do site oficial de transmissão da Samsung.

O texto do próprio convite oficial sugere que a IA será um tema importante no evento. No entanto, a Samsung também é uma empresa com uma ampla gama de produtos e serviços, então é provável que vejamos anúncios de outros produtos e tecnologias, além da IA.

Gauss e os possíveis anúncios da Samsung relacionados à Inteligência Artificial

Um dos produtos que poderia ser anunciado é o chatbot Gauss da Samsung. Gauss é um chatbot de IA que pode realizar uma variedade de tarefas, incluindo escrever e-mails, codificar e traduzir idiomas. Ele também pode melhorar imagens de baixa resolução.

É possível que Gauss seja lançado nos próximos dispositivos Galaxy S24. Se for o caso, a CES 2024 seria um bom momento para oficializá-lo. Os dispositivos Galaxy S24 são esperados para meados de janeiro.

Portanto, o CES 2024 é o cenário perfeito para revelar os primeiros detalhes sobre este assistente que parece destinado a competir com a Siri e até mesmo com o ChatGPT.

Outros produtos e tecnologias que poderiam ser anunciados incluem: Novas TVs MicroLED e 8K, novos monitores para jogos OLED, novas funcionalidades do SmartThings e novas soluções de armazenamento com foco em IA.

Mas será necessário esperar para descobrir.