A Huawei não está morta: o HarmonyOS da Huawei superará o iOS como a segunda plataforma da China em 2024

Numa reviravolta inesperada, a Huawei nos mostra que está viva e forte, pelo menos em seu país de origem. Como a maioria suspeita, o Android tem sido o Sistema Operacional Móvel (SOM) dominante na China há anos, seguido pelo iOS. Seguindo a tendência que se repete em todo o planeta.

No entanto, um novo relatório sugere que o HarmonyOS, o sistema operacional móvel criado pela Huawei após sua disputa e exílio com o Google, poderá finalmente ultrapassar o iOS como a segunda plataforma mais popular no país no ano de 2024.

Todos nos lembramos da turbulência que a empresa asiática passou há alguns anos, quando no auge do sucesso comercial surgiu o conflito com o Google e eles atravessaram uma crise que custou sua posição e popularidade no ocidente.

App Gallery de HarmonyOS HUAWEI (HUAWEI/Europa Press)

No entanto, na China, a Huawei nunca perdeu força, a marca estava suficientemente posicionada e, na realidade, o Google nunca teve um peso predominante no mercado oriental. Portanto, a empresa asiática foi capaz de lançar seu próprio sistema operacional, o HarmonyOS, e seguir em frente.

A coisa não foi fluida nem perfeita. Os volumes de produção eram ridiculamente baixos no início desta nova fase. Mas agora estão prestes a esmagar a Apple.

HarmonyOS irá competir diretamente com o Android na China: o iOS passará para o terceiro lugar

O relatório, publicado pela TechInsights (através do South China Morning Post), baseia-se em dados de vendas de smartphones na China e aponta que o lançamento do Mate 60 da Huawei no ano passado foi um sucesso retumbante, com mais de 10 milhões de unidades vendidas no país.

O Mate 60 é o primeiro telefone 5G produzido pela Huawei em três anos e um dos primeiros dispositivos HarmonyOS a chegar ao mercado em massa. Elogiado por seu design, desempenho e recursos, o modelo se posicionou em quase todas as listas de vendas e recomendações de 2023.

Graças a isso, de acordo com o relatório da TechInsights, o HarmonyOS acabou ganhando terreno em outros dispositivos, como tablets e smart TVs, de modo que o sistema operacional móvel atualmente estaria sendo executado em mais de 200 milhões de dispositivos em todo o mundo.

Huawei-HarmonyOS2-1024x576.jpeg

Se as tendências atuais continuarem e os novos smartphones da Huawei mantiverem o bom desempenho de vendas, é provável que o HarmonyOS supere o iOS como a segunda plataforma mais popular na China em 2024.

Após o incidente com a empresa asiática, as autoridades do país têm gradualmente vetado o crescimento do Android na China, então espera-se que essa circunstância impulsione ainda mais o posicionamento do SOM local.

Em conclusão, o HarmonyOS já demonstrou ser capaz de competir com os melhores sistemas operacionais do mercado. Portanto, não devemos descartá-lo como uma alternativa para este ano de 2024.