Seis jogos altamente esperados para este 2024

O início de um novo ano sempre gera expectativas na comunidade de gamers, ansiosos por conhecer os títulos mais emocionantes que estão por vir. O ano de 2024 não é exceção e vários jogos altamente esperados já foram anunciados, que prometem encher de emoção os consoles e PCs nos próximos meses.

Seis jogos que todos queremos

"Prince of Persia: A Coroa Perdida" está pronto para ser lançado em janeiro, surpreendendo os fãs da saga com uma reviravolta no estilo "metroidvania", oferecendo cenários interconectados, habilidades para desbloquear e uma experiência de jogo emocionante que vai capturar a atenção dos fãs.

O retorno de "Tekken 8" é mais uma ótima notícia para os amantes de jogos de luta. Com ênfase em sua parte visual, combates espetaculares e um modo online robusto, ele se une a outros grandes representantes do gênero como Mortal Kombat e Street Fighter.

"Persona 3 Reload", uma parcela de uma série já bem-sucedida, enfrenta o desafio de igualar o sucesso de sua antecessora, contando com uma história e personagens memoráveis que poderiam cativar um público mais amplo.

"Ascensão do Ronin", uma exclusividade do PS5 desenvolvida pela Team Ninja, promete uma aventura japonesa que combina combates emocionantes, elementos de RPG e um mundo aberto cativante, sugerindo o potencial de se tornar o início de uma nova franquia.

O renascimento de "Alone in the Dark", uma série fundamental na criação do gênero de horror de sobrevivência, chegará com um remake que explorará as origens tanto da saga como do gênero, entusiasmando os fãs e conquistando novos seguidores.

Além disso, a continuação de "Final Fantasy VII Remake", intitulada "Final Fantasy VII Rebirth", promete manter a qualidade técnica e o carisma de seu antecessor, deixando os fãs da saga ansiosos.

Esses títulos, somados a outros tão esperados como “Silent Hill 2″, “Dragon’s Dogma 2″, “Death Stranding 2″, “Beyond Good & Evil 2″ e muitos outros previstos para 2024, fazem com que a comunidade de gamers espere ansiosamente por um ano cheio de emoções e grandes aventuras.