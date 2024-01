Naruto: o cosplay perfeito que combina Tsunade com Sakura existe e aqui apresentamos a você

O que acontece quando você mistura Sakura e Tsunade do universo de Naruto em um mesmo tributo cosplay, como se estivessem realizando a técnica de fusão de Dragon Ball Z? Bem, hoje temos a oportunidade e o privilégio de ver isso com nossos próprios olhos.

No mundo do cosplay, existe uma ampla variedade de homenagens, onde o limite geralmente é a própria criatividade do artista.

Graças a isso, dentro da comunidade de fãs de Naruto, Dragon Ball Z, Sailor Moon e outras franquias, temos visto todo tipo de peças, tanto no formato de cosplay quanto nos parâmetros do Fan Art.

Até mesmo às vezes essas fusões de crossover acabam se tornando algo oficial. Como aquela vez em que Hello Kitty se integrou ao universo das Sailor Scouts, cantando a versão cover de sua música oficial em um vídeo incrível.

Mas o exemplo que temos hoje é um pouco mais peculiar, já que a fusão em questão envolve dois personagens da mesma série.

Naruto alcança um novo nível com Sakura e Tsunade fundidas em uma única mulher com este cosplay espetacular

A artista de cosplay conhecida no Instagram como Grusha @grusha_cos, possui um total de 146 publicações em sua galeria, o que lhe rendeu uma ampla gama de seguidores.

Mais de 79.300 usuários seguem os passos desta artista que em sua obra reúne uma quantidade inquietante e chamativa de tributos a todo tipo de sagas, desde mangás e animes até algumas produções um pouco mais ocidentais.

O curioso também é que ocasionalmente a dama se dá a oportunidade de experimentar, tomando como inspiração peças de FanArt para prestar homenagens a diferentes animes, como o caso que analisamos hoje em homenagem a Naruto.

Conforme a artista menciona, ela teria usado como eixo de sua inspiração uma peça de Fan Art criada pela autora sakimi.chan, que também possui mais de um milhão de seguidores em seu Instagram.

Esta conta especializa-se em Arte de fãs com a ajuda de Inteligência Artificial, potenciando ilustrações para dar-lhes um toque mais vívido e exuberante, mas não realista.

O resultado dessa combinação de fatores pode ser apreciado no tributo cosplay, onde Tsunade e Sakura se tornam a mesma pessoa.

Embora, para os mais conservadores, também na galeria de tributos da dama podemos encontrar sessões mais convencionais, como esta dedicada diretamente a Sakura.

Qual das duas alternativas vocês preferem? A fusão de Tusnade com Sakura ou este último retrato.