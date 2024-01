Moonwalkers X: os tênis robóticos que prometem revolucionar nossa forma de caminhar

Imagem: Shift Robotics | Os tênis Moonwalkers da Shift Robotics parecem ter saído do futuro. Eles aumentam a velocidade de caminhada com tecnologia robótica.

A empresa Shift Robotics, sediada em Austin, Texas, recentemente anunciou sua mais recente inovação no campo da mobilidade no trabalho: os tênis robóticos Moonwalkers X.

Este modelo de Moonwalkers é uma versão aprimorada de seus sapatos robóticos originais, com foco na redução de peso, aumento de agilidade e segurança.

O que esperar dos Moonwalkers X

Xunjie Zhang, diretor executivo da Shift Robotics, é o cérebro por trás dos Moonwalkers.

Num comunicado, o empresário afirmou: "Com os Moonwalkers X, revolucionamos a mobilidade leve, reduzindo quase uma libra do design original. A combinação da nossa transmissão renovada, uma estrutura de liga de magnésio e rodas amortecedoras proporciona uma navegação excepcionalmente suave e eficiente em ambientes de armazém".

Além disso, este calçado se destaca por sua capacidade de absorver impactos, reduzindo o risco de lesões repetitivas, e um design focado na modularidade e personalização, conforme destacado pela Shift Robotics.

O melhor é que esta versão é adaptável a tamanhos de calçados menores , o que a torna uma ferramenta ideal para aplicações comerciais onde os trabalhadores podem chegar a caminhar milhares de passos diários.

Onde posso encontrá-las?

Com os Moonwalkers X, Zhang antecipa resultados ainda mais transformadores para as empresas.

Em estudos anteriores, os Moonwalkers demonstraram aumentar significativamente a produtividade, duplicando a eficiência dos trabalhadores e economizando quase 400 horas anuais em tempo de deslocamento.

Nessa linha, as melhorias incorporadas no sistema de controle ShiftOS 2.0 otimizam o controle de tração, aceleração, frenagem e detecção de movimento para garantir uma mobilidade segura e fluida.

O lançamento do Moonwalkers X está programado para a primeira metade de 2024, e seu preço será anunciado juntamente com sua disponibilidade no mercado.

Isso sim, a Shift Robotics já reservou uma quantidade limitada desses sapatos para empresas que procuram acesso prioritário, e oferecerá um Show Special CES 2024 para os interessados.