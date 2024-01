Histórico: a Microsoft incorporará uma tecla com Inteligência Artificial em seus próximos teclados

A evolução da tecnologia sempre traz consigo mudanças significativas, e o mundo dos computadores Windows não é uma exceção.

Numa atualização histórica, a Microsoft está prestes a implementar uma nova tecla dedicada à Inteligência Artificial (IA) nos seus próximos modelos.

Esta decisão confirma a visão estratégica de Satya Nadella, que lidera a empresa cofundada por Bill Gates.

Copiloto no seu teclado

Desde o seu lançamento, o Windows consolidou-se como o sistema operacional mais predominante em todo o mundo.

Já faz várias décadas, com o Windows 95, a Microsoft introduziu a famosa tecla com o icônico logo do Windows. Agora, na era da Inteligência Artificial, a empresa se prepara para dar um passo além.

No entanto, o novo protagonista nos teclados de laptops será a tecla "Copilot". Ele será estrategicamente colocado no teclado, ao lado direito da barra de espaço, e sua implementação ficará a critério de cada fabricante.

Com essa mudança, as pessoas terão um acesso rápido e direto ao Copilot, a IA integrada no Windows.

O que é Copilot?

A Microsoft já avançou em direção à IA, incorporando um atalho na barra de tarefas do Windows para o Copilot, mas com a introdução dessa tecla dedicada, a empresa busca garantir que todos os usuários se apropriem dessa tecnologia.

O anúncio desta novidade chega logo antes do CES 2024, a feira global de tecnologia, onde se espera que os primeiros modelos de notebooks equipados com esta tecla façam sua estreia.

Cabe mencionar que, embora o Copilot já esteja disponível no Windows 11 (e em breve estará disponível para o Windows 10), o seu lançamento na Europa está pendente devido à Lei dos Mercados Digitais da União Europeia, que regula o tratamento de dados coletados.