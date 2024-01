Este é o dia em que o Sol poderia devorar a Terra

Recentemente, um artigo foi publicado na revista Nature no qual cientistas de diferentes centros de pesquisa dos Estados Unidos relataram a observação de um exoplaneta semelhante a Júpiter que foi engolido por sua estrela em um sistema planetário, um destino que a Terra poderia sofrer.

De acordo com a Nat Geo, este evento faz parte do crescimento natural ao qual as estrelas estão destinadas em seu ciclo de vida, por isso os especialistas acreditam que nosso planeta poderia enfrentar o dia do juízo final sendo absorvido pelo Sol.

Os cientistas envolvidos no estudo, incluindo pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), da Universidade de Harvard e do Canaltech, entre outros, afirmam que a Terra, Mercúrio e Vênus podem enfrentar um destino semelhante devido à sua proximidade com o Sol.

Quando seria o dia do juízo final?

De acordo com seus cálculos, isso ocorrerá em aproximadamente 5 bilhões de anos, muito mais tempo do que se estima que o planeta existiu até agora.

A expansão das estrelas ocorre quando esgotam o hidrogênio em seus núcleos. Uma vez que este combustível é consumido, as estrelas começam a crescer e se tornam o que é conhecido como "gigantes vermelhas".

Ilustração Terra em chamas

"Esse tipo de fenômeno tem sido previsto há décadas, mas até agora nunca observamos realmente como esse processo se desenvolve", disse Kishalay De, autor principal do estudo.

A importância deste estudo reside no fato de que é a primeira vez que este fenômeno é observado diretamente, que havia sido previsto há décadas, mas nunca antes havia sido testemunhado. Os cientistas utilizaram observatórios terrestres e o telescópio espacial NEOWISE para obter as imagens que sustentam suas conclusões.

É importante ter em mente que o evento de o Sol “devorar” a Terra está muito distante no futuro e não representa uma preocupação imediata para a nossa existência. No entanto, esse tipo de pesquisa nos ajuda a entender melhor os processos astronômicos e a evolução das estrelas.