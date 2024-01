Cientistas medem o tamanho do enorme buraco que detectaram no Sol: “Maior do que 60 Terras”

Buraco no Sol

Astrônomos e cientistas dedicados à exploração espacial estão surpresos com o enorme buraco que pesquisadores da NASA detectaram no Sol. Uma mancha gigantesca tem chamado a atenção dos especialistas desde o início do último mês de 2023.

Usando dados do Observatório de Dinâmica Solar da NASA, os cientistas conseguiram mapear a extensão da mancha solar. Descobriram que em apenas 24 horas, o buraco do Sol se expandiu cerca de 800 mil quilômetros, um diâmetro sem precedentes na exploração espacial.

Os instrumentos da NASA e de outras agências espaciais detectam que este fenômeno envia intensas rajadas de radiação a uma velocidade que raramente foi registrada. O destino destes ventos solares será claramente a Terra.

Os investigadores mantêm-se alerta para analisar por quanto tempo esta mancha vai permanecer em nossa estrela massiva, que nos avisa de certa forma que o máximo solar está se tornando presente neste ciclo.

A enorme mancha solar poderia causar tempestades geomagnéticas de categoria G1, G2 ou até G3, de acordo com a reportagem da DW.

Consequências deste tipo de manchas solares

Ao ser um evento incomum, é normal perguntar como isso afeta nosso planeta. O aumento da intensidade da radiação solar em nossa atmosfera significa que os sistemas elétricos e de internet podem ser afetados.