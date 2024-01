Você sabia disso sobre Dragon Ball? Akira Toriyama explica por que Ten Shin Han tem três olhos

Um dos segredos mais bem guardados. Ten Shin Han é um dos personagens mais corajosos de Dragon Ball. Apesar de ter ficado para trás em termos de poder em relação aos saiyajins, o guerreiro continua avançando em qualquer batalha que se apresente aos Guerreiros Z.

Todos o conhecem e sabem que, além de ser um lutador corajoso, ele é nobre e de coração puro. E embora pareça ser uma espécie de vilão, o próprio Ten Shin Han abandona essa vida ao perceber que os objetivos de seu antigo sensei, Mestre Tsuru, estavam cheios de maldade.

No entanto, há características de Ten que, embora sejam visíveis, poucos sabem por que fazem parte de sua aparência, como o fato de ser o único lutador com três olhos.

Os três olhos de Ten Shin Han

No mangá e no anime, nem Akira Toriyama nem nenhum de seus colaboradores se preocupou em explicar por que Ten Shin Han tem um olho adicional na testa, ao contrário do resto dos Guerreiros Z.

É verdade que no planeta Terra criado pelo sensei Toriyama existem múltiplas espécies racionais, mas até onde pensávamos, o ex-discípulo do mestre Tsuru era um ser humano.

Como não há explicação alguma na série sobre o terceiro olho de Ten Shin Han, o próprio Akira Toriyama decidiu esclarecer o ponto de debate nas guias oficiais de Dragon Ball intituladas “Daizenshuu”.

De acordo com o texto explícito deste guia oficial, Ten Shin Han é terráqueo, pois nasceu na Terra, mas não é humano. Diz-se que ele pertence a uma raça chamada Gente dos Três Olhos.

Ten Shin Han foi um dos principais rivais de Goku, para depois se tornar seu amigo. Ele é bastante disciplinado. Vive com Chaos, seu melhor amigo. Foto: Toei

Especificam que esta raça nasce em outro planeta e em algum momento, por algum evento desconhecido, chegaram à Terra e se estabeleceram. Apesar dessa explicação, o único que conhecemos é Ten Shin Han.