Uma missão privada inédita a Vênus procurará sinais de vida em suas nuvens ácidas

Esta imagem fornecida pela NASA mostra o planeta Vênus. A imagem foi configurada com dados da sonda Magellan e do Orbitador Pioneer Venus, ambas de origem americana. AP (AP)

O planeta Vênus é famoso por ser o planeta das temperaturas mais altas. Além disso, o vizinho mais próximo da Terra é conhecido por ter uma atmosfera densa coberta de dióxido de carbono e nuvens de ácido sulfúrico.

Por isso, não é surpreendente que o lançamento da primeira missão privada a Vênus, liderada pela Rocket Lab, tenha como objetivo investigar as nuvens ácidas de Vênus em busca de química orgânica, o que poderia indicar a presença de vida extraterrestre.

Esta imagem é uma visualização tridimensional em cores de Maat Mons em Vênus. DAVID P. ANDERSON, SMU/NASA SCIENCE PHOTO LIBRARY (Sebastian Carrasco/Europa Press)

A primeira visita a Vênus

A exploração espacial está se preparando para este marco histórico em janeiro de 2025. Um projeto ambicioso que se baseia nas pesquisas realizadas por Sara Seager, renomada professora de Ciências Planetárias do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).

As nuvens venusianas são compostas de ácido sulfúrico concentrado, uma substância notoriamente hostil para a maioria dos componentes bioquímicos da vida na Terra, Seager descobriu que certas moléculas essenciais para a vida poderiam ser estáveis nesse ambiente.

Em seu estudo, publicado na revista Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), Seager propõe que a vida poderia ter se desenvolvido em Vênus utilizando ácido sulfúrico como solvente em vez de água.

"Não sabemos se é possível a origem da vida em ácido sulfúrico concentrado, mas essa possibilidade não pode ser excluída de antemão. A vida poderia usar ácido sulfúrico concentrado como solvente em vez de água e poderia ter se originado em gotículas de nuvem em ácido sulfúrico concentrado líquido", afirmou a cientista na revista citada.

Desta forma, com o apoio da Rocket Lab, a missão pretende explorar e analisar as nuvens de Vênus em busca de evidências que apoiem ou refutem esta teoria.