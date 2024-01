Revelado pelo Hubble: existe um planeta cuja atmosfera está sendo devorada pelo seu Sol

O campo “infinito” do universo tem uma quantidade impressionante de eventos, que deixam os cientistas fascinados enquanto investigam as profundezas do cosmos. Um dos quais falamos recentemente é o que envolve o sistema solar composto pela estrela AU Microscopii, próxima à Terra, em termos astronômicos.

A estrela é uma anã vermelha localizada a uma distância de aproximadamente 32,3 anos-luz da Terra, na constelação de Microscopium. É uma das estrelas mais próximas ao sistema solar.

Em termos astronômicos, é uma estrela jovem, pois estima-se que tenha cerca de 23 milhões de anos; nosso Sol tem 4.603 milhões de anos. Até agora, foram descobertos dois planetas ao seu redor: AU Mic b e AU Mic c. O primeiro, o mais próximo da estrela, é o que sofre a radiação do astro, que está evaporando a atmosfera de hidrogênio do planeta.

Os cientistas que testemunharam a estrela massiva evaporando a atmosfera de AU Mic b estão completamente surpresos. O fato de isso estar acontecendo é o início da destruição deste planeta, que é denominado como um "Neptuno Quente" devido ao seu tamanho (quatro vezes o diâmetro da Terra) e composição.

Mas no caso do AU Mic b, não há perda de material em relação à sua composição como um mundo. Na verdade, a única coisa que a estrela leva é parte da atmosfera, surpreendentemente de forma ocasional, de acordo com a La Sexta. Ou seja, isso não ocorre de forma constante, mas em evaporações escalonadas, apenas quando a camada está de frente para o Sol.

"Nunca tínhamos visto um escape atmosférico passar de ser completamente não detectável para muito detectável em um período tão curto quando um planeta passa em frente à sua estrela. Realmente esperávamos algo muito previsível, repetível. Mas acabou sendo estranho. Quando vi isso pela primeira vez, pensei: 'Isso não pode estar correto'", afirmou Keighley Rockcliffe, do Dartmouth College em Hanover.

Em teoria, isso não deveria acontecer com nenhum planeta do nosso Sistema Solar. Pelo contrário, esse comportamento já deveria ter ocorrido durante o início da nossa formação planetária.