O Google em breve cobrará pelo uso do WhatsApp: como evitar isso?

Em 2018, o WhatsApp e o Google concordaram que os usuários poderiam salvar seus históricos de conversa no Google Drive sem afetar seu espaço de armazenamento.

No entanto, a partir da primeira metade de 2024, isso mudará: os backups do WhatsApp começarão a ocupar espaço na sua conta do Google Drive, afetando os 15 GB gratuitos.

Se exceder este limite, você precisará se inscrever no Google One para continuar armazenando os backups do WhatsApp. A assinatura mais barata, que oferece 100 GB, custa 1,99 euros por mês.

Formas de evitar essa assinatura gerenciando seu armazenamento gratuito de 15 GB

Lidar com a gestão de armazenamento na sua conta do Google Drive é crucial para evitar custos adicionais. Revisar regularmente arquivos, fotos e vídeos no WhatsApp permite que você exclua itens obsoletos e libere espaço valioso.

Esta prática não apenas mantém o histórico de conversas, mas também evita ultrapassar o limite gratuito de armazenamento.

A função "Gerenciar armazenamento" nas configurações do WhatsApp é uma ferramenta útil para identificar quais arquivos ocupam mais espaço. Você pode selecionar e excluir itens específicos, como imagens, vídeos ou documentos, para reduzir o uso do armazenamento em nuvem.

Além disso, considere armazenar arquivos importantes em outros serviços de armazenamento em nuvem ou em seu dispositivo local para liberar espaço no Google Drive. Organizar seus dados permite que você mantenha um controle efetivo do espaço sem a necessidade de assinaturas adicionais.

Revise regularmente o seu armazenamento na nuvem, exclua arquivos duplicados ou desnecessários e faça backup apenas dos dados essenciais. Isso otimiza o espaço e garante que o seu histórico do WhatsApp seja salvo sem exceder a cota de armazenamento gratuita.

Seguindo esses passos, você pode manter suas conversas e arquivos no Google Drive sem pagar pelo Google One, otimizando seu armazenamento e evitando custos adicionais.