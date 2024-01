Os tênis Nike LeBron 21 “Conchiolin” serão os tênis de 2024

As futuras Nike LeBron 21 “Conchiolin” prometem ser o calçado ideal para se destacar nas festas de Ano Novo e ao longo do ano de 2024.

Seu nome é inspirado na conchiolina, uma proteína secretada por moluscos que contribui para a formação dos brilhantes cristais presentes nas conchas marinhas. Este modelo segue a linha iniciada pelos tênis "Akoya", mantendo o brilho perolado que os caracteriza.

O brilho perolado cobre esses tênis de basquete, oferecendo um apelo visual impactante. A parte superior foi tingida de branco, dando-lhe um acabamento perolado que atrairá os olhares de todos.

O design, embora minimalista, soube realçar o tom pérola ao optar pelo preto nas abas, entressola e calcanhar, concedendo assim o merecido destaque ao brilho característico.

No entanto, estes tênis apresentam detalhes em tons de verde na parte de trás, onde se destacam os cadarços do sistema 360º para oferecer uma ótima aderência, especialmente projetada para o basquete, juntamente com uma pequena incrustação que exibe o distintivo XXI da edição.

Embora sejam destinados ao jogo de alto desempenho do basquete, assim como outros designs anteriores da Nike e LeBron, espera-se que os fãs da marca e do jogador dos Lakers queiram usá-los diariamente, em ocasiões especiais e nas melhores festas para se destacarem com luz própria.

Em relação ao seu lançamento e preço, esses tênis serão um presente perfeito para a temporada de Natal. Eles estarão disponíveis no site da Nike e em algumas lojas de varejo a partir de 19 de dezembro.