Encontraram um Game Boy extremamente raro e caro que nunca foi usado

Tetris no Game Boy Nintendo (picture alliance/picture alliance via Getty Image)

O Game Boy, que estreou há quase 35 anos, continua ocupando um lugar especial nos corações dos jogadores. Este console portátil da Nintendo é um dos sistemas mais lembrados por suas virtudes, sua excelência e sua versatilidade.

O sucesso do console levou a Nintendo a desenvolver acessórios complementares como a Game Boy Camera ou o Game Boy E-Reader, permitindo aos usuários capturar fotos de baixa resolução ou ler códigos de barras, respectivamente. Isso consolidou ainda mais a rentabilidade e a utilidade do console.

No entanto, o que muitos desconhecem é o uso inovador que alguns fabricantes de motocicletas deram ao Game Boy.

De acordo com o portal alemão GameStar, as fabricantes de veículos como Peugeot, Aprilia e Suzuki modificaram o console da Nintendo para criar o Game Boy Diag 200, uma unidade capaz de analisar e diagnosticar o estado das máquinas.

Surpreendentemente, este sistema portátil da Nintendo se tornou um componente principal nas oficinas mecânicas, utilizado pelos mecânicos para diagnosticar problemas nas scooters.

Este kit, conectado à unidade de controle do motor através de um cabo, permitia monitorar a posição do pedal do acelerador, a velocidade do motor e detectar problemas relacionados à temperatura ou outros componentes do veículo.

Quanto ao preço, não há um valor fixo para esse tipo de unidades. Devido à sua raridade e escassez, e considerando que muito poucas foram preservadas em bom estado, uma vez que eram utilizadas em oficinas, não é comum encontrá-las à venda.

Foram registradas algumas vendas dessas Game Boy Diag 200 por cerca de 3.000 euros, mas esse preço geralmente é pago por unidades em estado impecável. Em resumo, a principal razão por trás da escolha do Game Boy em vez de um laptop ou PDA foi, simplesmente, a possibilidade de economizar dinheiro.