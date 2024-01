Elon Musk e a Neuralink estão buscando voluntários humanos para um ensaio clínico de implante cerebral

A grande maioria das pessoas, com o início de um novo ano, costuma estabelecer algumas metas que provavelmente não alcançarão, ambições como perder peso, economizar ou adquirir um bom hábito. Mas o objetivo de Elon Musk e Neuralink para este ano de 2024 é um pouco mais extremo: perfurar o crânio de alguém.

Esta controversa empresa desde o início tem recebido várias críticas e atenção por sua ambição de desenvolver implantes de alta tecnologia que possam ser inseridos em humanos para, basicamente, melhorar suas vidas, mas também criar alguns ciborgues no processo.

Acontece que Elon Musk, o empresário bilionário, também fundador da Tesla e SpaceX, deu mais um passo em seu ambicioso projeto de desenvolver uma interface cérebro-computador (BCI).

Ao iniciar seu protocolo de busca por voluntários humanos para um ensaio clínico que poderia revolucionar a forma como interagimos com a tecnologia.

A Neuralink e Elon Musk estão procurando um voluntário humano com um perfil muito específico

O ensaio, de acordo com o que foi publicado pela Neuralink em seu próprio site oficial, será realizado nos Estados Unidos e destina-se a uma pessoa tetraplégica com menos de 40 anos de idade.

O procedimento envolveria a implantação de um chip cerebral com 1.000 eletrodos no cérebro do paciente. Onde, teoricamente, este chip permitirá ao receptor controlar dispositivos externos com seus pensamentos.

Até o momento, o chip da Neuralink é um dispositivo do tamanho de uma moeda que é implantado no cérebro por meio de uma cirurgia minimamente invasiva, mas extremamente complexa, onde há várias coisas que podem dar errado.

O dispositivo está equipado com cabos ultrafinos que se conectam a eletrodos, que por sua vez são colocados no cérebro. Esses eletrodos coletam dados sobre a atividade cerebral, que podem ser usados para controlar dispositivos externos ou até mesmo, teoricamente, regular algumas funções.

No caso do ensaio clínico, o paciente poderá controlar um computador com seus pensamentos. Por exemplo, ele poderá escrever, navegar na Internet ou jogar alguns videogames.

O ensaio clínico é um marco importante no desenvolvimento da BCI. Se for bem-sucedido, poderia abrir portas para novas aplicações dessa tecnologia, como a restauração da mobilidade em pessoas com paralisia ou a melhoria do desempenho cognitivo.

No entanto, o ensaio também tem levantado preocupações éticas e regulatórias muito sérias, pois apenas um único defeito em um dos milhares de eletrodos do implante poderia colocar o ser humano em risco.