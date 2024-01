Dragon Ball: Inteligência artificial cria uma versão tão precisa de Krilin que parece o live action que tanto desejamos

A inteligência artificial tira o coelho da cartola e faz mágica com esta versão hiper-realista de Krillin. O melhor amigo de Goku parece tão semelhante ao que vemos no anime que todos imaginamos a adaptação em live-action de Dragon Ball que estamos esperando há décadas.

Um usuário das redes sociais pega os dados do Krilin e os descreve para um mecanismo de aprendizado automático que já conhecemos há algum tempo, o Midjourney. O traje do personagem, sua cabeça careca, os seis pontos na testa e a raça da qual o personagem é originário são refletidos nesta ilustração.

O melhor de tudo é que parece um ator interpretando o Krilin, e a realidade é que não se trata de uma pessoa; é uma ilustração computadorizada do importante membro dos Guerreiros Z.

Krilin IA

Apesar de suas numerosas mortes, Krillin é uma peça fundamental em cada arco de Dragon Ball. Na verdade, de uma perspectiva cruel, o fato de o personagem ser tão vulnerável aos vilões mais poderosos tem provocado a explosão de poder de Goku em algumas ocasiões e também de Gohan, quando estavam no planeta Namekusei.

Além disso, ele será para sempre o melhor amigo de Goku, o primeiro com quem treinou ombro a ombro na praia da Casa do Kame com o Mestre Roshi.