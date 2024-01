Conheça os jogos vencedores dos Steam Awards 2023

Após The Game Awards, agora conhecemos os resultados do Steam Awards 2023, onde os usuários votaram nos jogos que consideraram os melhores do ano em várias categorias. Gostaria de conhecer os vencedores deste ano? Aqui te contamos.

Steam consolidou-se como a plataforma de jogos mais importante para PC, com a maior quantidade de usuários em todo o mundo. Por isso, suas estatísticas de hardware e as votações dos melhores jogos do ano têm um peso significativo para compreender a opinião geral dos usuários de computadores.

Vencedores dos prêmios Steam Awards 2023

Com 11 categorias diferentes, os usuários do Steam tiveram algumas semanas para votar nos melhores jogos do ano.

Provavelmente, não surpreende ninguém que Baldur’s Gate 3 tenha sido escolhido pelos usuários do Steam como o melhor jogo do ano. O título da Larian continua recebendo elogios tanto de jogadores como de críticos. Não é apenas o melhor RPG, mas um jogo capaz de surpreender qualquer gamer.

Os finalistas nesta categoria foram Resident Evil 4 Remake, Lethal Company, FC24 e Hogwarts Legacy.

A seguir, deixamos as demais categorias, as quais resumiremos em pontos e destacaremos em negrito os vencedores em cada uma:

Jogo de Realidade Virtual do ano:

Fantasmas de Tabor

F1 23

Gorilla Tag

Eu espero que você morra 3: Peça na Máquina

Labyrinthine

Com amor e dedicação:

Ferrugem

Deep Rock Galactic

Dota 2

Red Dead Redemption 2

Apex Legends

Melhor jogo no Steam Deck:

Diablo 4

Dragar

Brotato

Hogwarts Legacy

Os Testes do Outlast

Melhor com amigos:

Filhos da Floresta

Companhia Mortal

Terra afundada

Warhammer 40.000: Maré Negra

Animais de Festa

Estilo visual excepcional:

Casulo

Darkest Dungeon 2

Para dentro

Atomic Heart

Alto na Vida

Jogabilidade mais inovadora:

Seu único movimento é se esforçar

Campo de estrelas

Sombras da Dúvida

Polícia de Contrabando

Remanescente 2

Melhor jogo difícil:

Senhores da Queda

FC 24 (Fútbol Club 24)

Mestre

Street Fighter 6

Overwatch 2

Melhor trilha sonora:

Corrida de Alta Fidelidade

O Último de Nós Parte 1

Cantos de Senaar

Torre de Pizza

Persona 5 Tática

Jogo excepcional com uma boa trama:

O amor está por toda parte

Resident Evil 4

Baldur's Gate 3

Mentiras de P

Star Wars Jedi: Sobrevivente

Sente-se e relaxe:

Cidades Skylines 2

Ilha de Coral

Dave, o Mergulhador

Train Sim World 4

Artesanato de Poções

É importante ter em mente que os jogos nomeados em todas essas categorias eram exclusivamente títulos disponíveis no Steam, então muitos jogos importantes ficaram de fora da votação.