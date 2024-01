Cientistas alertam que as erupções solares serão mais intensas em 2024

Encerra-se o ano de 2023, e os cientistas estão ponderando sobre o que o próximo ano nos reserva em termos de astronomia. O Sol e suas erupções emergem como um tema que demanda especial atenção, uma vez que o ciclo dessa estrela massiva atingirá seu ápice em 2024.

Justo no momento em que o ciclo se aproxima do fim é quando ocorre o fenômeno chamado de máximo solar. É uma fase em que são registrados maiores buracos, que, como explica o astrônomo Sebastián Campos, são regiões onde a temperatura do Sol diminui e a radiação e ejeção de massa coronal aumentam.

Isso significa que haverá um maior número de erupções. Espera-se que o pico máximo do ciclo solar atual ocorra durante os primeiros 10 meses de 2024. Ou seja, é possível que os picos comecem a ser registrados em janeiro (dentro de dois meses) e se mantenham até outubro.

Os especialistas no assunto identificam os máximos solares pela quantidade de manchas na estrela massiva.

Quando o ciclo começou, os especialistas pensaram que o pico seria registrado em 2025. Agora eles estão surpresos, pois esperam que durante este período de máxima intensidade sejam registrados picos entre 137 e 173, que são os indicadores do máximo solar.

O Sol e a Terra Imagem artística

Consequências de uma tempestade solar

Não é necessário que corramos ou nos escondamos em uma espécie de forte para resistir à tempestade solar. Esse fenômeno não interfere no clima, exceto por algumas poucas exceções. Também não afeta como o Sol age sobre nossa pele. As únicas consequências de uma tempestade solar massiva são que a radiação afeta os sistemas de comunicação da Terra.