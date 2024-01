Carpinteiro torna-se viral: fez sua própria Tesla Cybertruck de madeira e quer presentear Elon Musk com ela

Desde o seu anúncio e subsequente lançamento, a Tesla Cybertruck de Elon Musk tem gerado bastante discussão.

Desta vez não estamos nos referindo às suas falhas nem às suas cláusulas, mas sim a uma singular recriação feita por um artista que se tornou viral na internet.

A Cybertruck de madeira é real (e funciona)

Um habilidoso carpinteiro originário do Vietnã apresentou em seu canal do Youtube uma réplica funcional de madeira da Tesla Cybertruck.

Com um processo que levou 100 dias, como explicado no vídeo, o artesão conseguiu recriar meticulosamente cada aspecto do icônico veículo elétrico.

Desde a sua carroceria angular distinta até aos detalhes interiores, incluindo um volante e um ecrã inspirados no modelo original, esta é uma réplica que recebeu aplausos entre os internautas.

Além de incorporar uma estrutura metálica, a réplica inclui uma suspensão funcional e um conjunto de baterias integradas no chassi. Até mesmo as rodas e os pneus são esculpidos em madeira, demonstrando uma dedicação excepcional aos detalhes.

Não é uma réplica qualquer

Apesar de não possuir os sistemas de segurança padrão da Tesla, este modelo de madeira é completamente funcional e pode transportar até quatro ocupantes.

Como um aceno para a recente aquisição de Elon Musk, o artesão incorporou um "X" iluminado na porta do motorista e, através de uma mensagem em seu vídeo, expressou seu desejo de presentear sua obra-prima ao CEO da empresa.

"Estimado Sr. Elon Musk (...), espero ter a honra de presentar-lhe esta réplica de madeira do Cybertruck, para você e para a Tesla, e desejo-lhes muito sucesso contínuo e que mantenham sua posição no cenário internacional", expressou em uma postagem na rede social X.

Por favor, ajude-me a enviar esta carta ao Sr. Elon Musk e à Tesla 🙏



Caro Sr. Elon Musk,



Sou um criador de conteúdo apaixonado por veículos de madeira e tenho uma tremenda admiração tanto por você quanto pela Tesla. Ao longo dos anos, embarquei em vários projetos de carros de madeira para obter… pic.twitter.com/VJGxSPxScp — ND-WoodArt (@NDWoodArt) 3 de novembro de 2023

É importante destacar que "Woodworking Art" é um conhecido youtuber, que realizou uma variedade de réplicas em madeira que incluem desde um Ford Raptor e um Rolls Royce Boat Tail até um Audi Skyphere, cada uma refletindo a habilidade e criatividade do carpinteiro.