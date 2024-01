Aviso: se você está pensando em comprar um PC ou notebook de baixo custo, evite a memória eMMC

Ao adquirir um laptop ou mini PC, não devemos nos basear apenas no preço do dispositivo, a menos que queiramos nos arrepender logo em seguida. Além da quantidade de memória RAM, é crucial prestar atenção especial à unidade de armazenamento.

Muitos notebooks econômicos e mini PCs, em vez de incluírem uma unidade de armazenamento SSD (unidade de estado sólido), vêm equipados com um cartão eMMC como sua unidade principal.

O principal motivo por trás dessa escolha é o custo, já que os cartões eMMC são consideravelmente mais baratos do que as unidades SSD, embora ambas sejam tecnologias de memória flash.

No entanto, essa escolha tem uma série de desvantagens. Por isso, sempre que possível, é recomendado investir um pouco mais para adquirir um equipamento que tenha um SSD em vez de uma eMMC.

Diferenças entre SSD e eMMC

SSD (Solid State Drive) e eMMC (embedded MultiMediaCard) são dois tipos de armazenamento utilizados em dispositivos eletrônicos, como computadores, smartphones e tablets. Embora ambos sejam formas de armazenamento flash, existem algumas diferenças significativas entre eles.

Além da diferença de custo (que permite a produção de dispositivos mais baratos), a velocidade de leitura e gravação é outra diferença significativa entre SSD e eMMC.

As unidades SSD oferecem velocidades de transferência de dados entre 250 e 500 MB/s, enquanto os cartões eMMC, no máximo, atingem velocidades entre 125 e 250 MB/s.

Outra distinção chave é a capacidade de armazenamento. Enquanto os SSDs estão disponíveis com capacidades de até 4 TB, as eMMCs estão limitadas a 256 GB no máximo, o que representa uma limitação importante para armazenar grandes quantidades de dados.

É essencial conhecer essas limitações de capacidade, especialmente no caso das eMMC, pois geralmente estão soldadas na placa, o que impede a substituição por uma unidade de maior capacidade. Por outro lado, os SSDs podem ser substituídos por outros de maior capacidade se precisarmos de mais espaço.

As unidades eMMC são muito mais compactas do que os SSDs, o que as torna ideais para laptops pequenos e econômicos, como os Chromebooks, e mini PCs. Além disso, consomem muito menos energia do que os SSDs tradicionais, sendo perfeitas para dispositivos com menor capacidade de desempenho.

Embora as unidades eMMC sejam comumente encontradas em dispositivos de baixo desempenho, também são comuns em dispositivos móveis econômicos.

Por outro lado, os dispositivos de alto desempenho adotaram há muito tempo as memórias flash UFS, que oferecem uma velocidade de leitura maior devido à sua arquitetura SCSI, permitindo leitura e escrita simultâneas, ao contrário das eMMC que realizam essas tarefas de forma sequencial.

Em resumo, as unidades eMMC se assemelham aos antigos discos rígidos, enquanto as unidades UFS são equivalentes aos SSDs em computadores.

A maioria dos mini PCs e Chromebooks no mercado utilizam armazenamento eMMC e podem ser adquiridos por pouco mais de 200 euros.

No entanto, se investirmos um pouco mais em um modelo com SSD, teremos a possibilidade de expandir o espaço de armazenamento no futuro, além de obter uma velocidade de transferência de dados maior, aspecto crucial para muitos usuários ao escolher um novo equipamento.