Adeus à lentidão: transforme sua experiência no Chrome com esse simples truque

Normalmente, o desempenho do Google Chrome em dispositivos móveis pode ser afetado por vários fatores, mas na maioria das vezes isso se deve a uma razão que muitos esquecem.

Falamos sobre a quantidade de abas abertas , um problema comum que às vezes ignoramos e nos faz perder preciosos segundos de vida esperando os sites carregarem.

Como melhorar o desempenho do Google Chrome no meu smartphone?

A solução para este problema é surpreendentemente simples: Apenas fechar as abas desnecessárias.

Para fazer isso, você precisa abrir o aplicativo Chrome no seu telefone. Ao lado da barra de endereço, você encontrará a opção "Trocar guias". Verifique as guias abertas e feche aquelas que não estiver usando, deslizando o dedo sobre o "X" no canto superior direito de cada guia.

Você também pode clicar em "fechar todas as guias" e verá uma melhora quase instantânea, embora se tiver informações não salvas, elas poderão ser afetadas.

Outros métodos para acelerar o Google Chrome

Manter o aplicativo atualizado: As atualizações regulares para o Chrome são essenciais para um desempenho e funcionamento ótimo. Se você não tem as atualizações automáticas ativadas, recomendamos que você as verifique periodicamente.

Fechar aplicativos em segundo plano: Ter vários aplicativos em uso simultaneamente pode deixar seu dispositivo mais lento, afetando a velocidade do Chrome, já que o sistema utiliza muitos recursos para mantê-los abertos. Sugerimos manter a organização e fechar os aplicativos quando não estiverem sendo utilizados.

Restaurar as configurações padrão do Chrome: Se nenhum dos métodos anteriores melhorar a velocidade, considere restaurar o Chrome para suas configurações padrão. Tenha em mente que isso pode excluir alguns dados personalizados, mas também pode limpar o cache de memória e ajudar a resolver o problema.

E não se esqueça: Essas dicas podem melhorar sua experiência no Chrome, mas se o problema estiver relacionado a uma conexão lenta com a Internet ou a presença de malware em seu dispositivo, as coisas se complicam.