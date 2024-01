A alarmante advertência dos responsáveis pelo Relógio do Apocalipse para o próximo ano

O "Relógio do Apocalipse" avança: A humanidade está a 100 segundos do seu fim. A imagem fornecida pelo Boletim dos Cientistas Atômicos mostra seu presidente executivo, Edmund G. Brown Jr. (esquerda), revelando o "Relógio do Apocalipse" ao lado da ex-presidente da Irlanda, Mary Robinson (centro), e do ex-secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon (direita). O fim do mundo se aproxima, impulsionado pela ameaça de guerra nuclear e pela crise climática, e está a apenas 100 segundos do abismo, de acordo com a atualização de 2019 do "Relógio do Apocalipse" pelos especialistas do Boletim dos Cientistas Atômicos. EFE/Bulletin Of The Atomic Scientists APENAS PARA USO EDITORIAL? NÃO PARA VENDAS. (Bulletin of the Atomic Scientists/Bulletin of the Atomic Scientists)

Os responsáveis pelo Relógio do Fim do Mundo emitiram um aviso alarmante em sua atualização mais recente. O ano de 2023 chegou ao fim e está se aproximando o momento em que os responsáveis por este medidor, que nos dá uma ideia de quão perigosa está a humanidade, terão que mover os ponteiros do mecanismo.

Atualmente, o Relógio do Apocalipse está a 90 segundos do temido juízo final. Antes de realizar esta última atualização, as pessoas do Bulletin of Atomic Scientist (BAS) emitiram um aviso sensível sobre os perigos de extinção que enfrentamos.

"A Hora do Relógio do Apocalipse representa o julgamento dos principais especialistas científicos e de segurança sobre a ameaça à existência humana, com foco nas ameaças causadas pelo homem. Estamos em um período de perigo sem precedentes", disse Rachel Bronson, de acordo com o El Tiempo.

Este relógio, como já informamos em outras resenhas, é um mecanismo simbólico que ilustra o quão perto a raça humana está do fim dos tempos devido às suas próprias ações.

A última atualização foi em 24 de janeiro de 2023. Naquela ocasião, o relógio avançou 10 segundos à meia-noite, ficando a 90 segundos do apocalipse.

Imagem: The Nuclear World Project | O Relógio do Juízo Final (Doomsday Clock) será atualizado em poucos dias. Parece que a hora será adiantada devido ao contexto dos perigos globais. (Getty Images/Hemera)

Essa atualização gerou um alerta na comunidade científica, pois a última vez que os ponteiros foram modificados foi em 2020, com o tema da pandemia latente e ameaçadora para nossa espécie.

Com o covid-19, responsável pelo falecimento de uma porcentagem significativa de pessoas ao redor do mundo, o Relógio do Fim do Mundo foi posicionado a 100 segundos do juízo final. No entanto, o conflito entre Rússia e Ucrânia fez com que os responsáveis por esse método simbólico o reduzissem para 90 segundos.

A próxima atualização do relógio está prevista para o dia 23 de janeiro de 2024. Os cientistas responsáveis por esse método analisarão os eventos dos últimos 12 meses para decidir se o relógio deve avançar, retroceder ou permanecer na mesma posição.

De acordo com o comunicado de imprensa emitido pelo Boletim dos Cientistas Atômicos, a decisão de adiantar o relógio em 90 segundos para a meia-noite foi baseada nos seguintes fatores: