Revisamos as surpreendentes previsões de 1924 sobre 2024: Algumas acertaram

Este ano completam-se 100 anos desde 1924, época em que as pessoas ousaram sonhar e fazer suas predições para o próximo século.

Graças a um usuário do Twitter chamado @paulisci, um thread viralizou sobre o assunto. Nele, podem ser vistos recortes de jornais com apostas visionárias sobre como seria o ano de 2024.

Entre essas previsões, algumas têm se mostrado surpreendentemente precisas, enquanto outras ainda permanecem como um sonho.

Viagens espaciais cotidianas

No diário compartilhado pelo usuário X, é exposta a ideia de que em 2024 as viagens interplanetárias seriam tão comuns quanto as transatlânticas.

E embora ainda não seja possível realizar turismo em Marte, os avanços em voos termosféricos que permitem experimentar gravidade quase nula são um passo nessa direção, mesmo assim, podemos dizer que ainda falta muito para essa previsão.

A viagem interplanetária será tão fácil quanto a viagem transatlântica pic.twitter.com/AS8z4N3ATX — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Concertos remotos

A visão de 1924 sobre os concertos era que no futuro os artistas não precisariam viajar para fazer um recital, o que se tornou uma realidade impressionante.

Graças ao streaming, agora é possível desfrutar de concertos de qualquer parte do mundo, não importa a distância física entre o palco e o espectador.

Os concertos serão realizados remotamente pic.twitter.com/FuPXdJAeX0 — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Já não existirão os diamantes

"A publicação curiosa diz que os anéis de noivado de diamantes serão substituídos por sacos de açúcar de 100 libras", antecipando que até 2024 os suprimentos deste metal precioso terão acabado.

Felizmente, isso está longe de acontecer. Embora não nos faria mal nenhum ter algumas gemas sintéticas.

Anéis de noivado de diamante serão substituídos por sacos de 100 libras de açúcar pic.twitter.com/o6yzIOiIiR — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Cinema hiper-realista

Nisso acertaram. De acordo com as previsões, em 2024 haverá dificuldade em distinguir os filmes da realidade.

Com o avanço do CGI e da inteligência artificial, as fronteiras entre o real e o criado digitalmente se tornaram menos definidas, por isso, nesta época, já são oferecidas experiências cinematográficas imersivas e ultrarrealistas.

Os filmes serão tão realistas que será difícil distingui-los da vida real pic.twitter.com/bFjlp2cBak — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Álbuns familiares em vídeo

A profecia de que os álbuns familiares seriam mais vídeos do que fotos também podemos dizer que se cumpriu.

Atualmente, as gravações familiares têm tanto peso quanto as fotografias, sendo uma forma comum de documentar e compartilhar memórias. Além disso, são poucas as pessoas que em 2024 compram álbuns e imprimem fotos para a posteridade.

Os álbuns de família serão vídeos em vez de fotografias pic.twitter.com/vVcXMwU1Px — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Atrofia das pernas

Apesar da prevalência do sedentarismo nos dias de hoje, as pernas continuam sendo essenciais na vida diária.

Então, diante da ideia de que em 2024 as pernas humanas estariam atrofiadas pelo uso excessivo de automóveis, podemos dizer que está se aproximando esse dia.

As pernas dos homens vão atrofiar por falta de uso pic.twitter.com/24SaV1UzzR — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Já não haverá cavalos

Embora seu papel como meio de transporte tenha diminuído significativamente, isso não significa que os cavalos estejam prestes a se extinguir.

De acordo com documentos antigos, em 1924 acreditava-se que esses animais desapareceriam com o surgimento dos automóveis, o que também não se concretizou.

Os cavalos deixarão de existir pic.twitter.com/eBGjp42Agu — Paul Fairie (@paulisci) 1 de janeiro de 2024

Que as camas jogarão as crianças automaticamente pela manhã ou que o cinema trará a paz mundial também não se cumpriu.

Mas quem sabe o que acontecerá nos próximos 100 anos. Até poderíamos começar agora mesmo a fazer nossas apostas sobre o futuro.