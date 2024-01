O que será do Meta em 2024? Mark Zuckerberg e sua tradicional saudação de Ano Novo

O 2024 começou com grandes expectativas para Mark Zuckerberg, CEO da Meta, para quem já é tradição compartilhar com seus seguidores uma foto de Ano Novo junto com sua família.

Desviando-se de sua característica camiseta cinza para adotar uma roupa mais formal, Zuckerberg apareceu no Instagram com um terno, ao lado de sua esposa Priscilla Chan, transmitindo bons votos para o novo ano.

Tudo isso para dar as boas-vindas a 2024, um ano que já se apresenta cheio de desafios significativos para Zuckerberg e Meta.

"Feliz Ano Novo! Por ainda mais bênçãos e amor em 2024 🙏", escreveram os Zuckerberg-Chang.