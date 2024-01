Marcos históricos de 1924: a descoberta espacial que mudou a perspectiva do universo há quase 100 anos

O ano de 1924 testemunhou múltiplos eventos que marcaram um antes e um depois na história. Desde avanços científicos surpreendentes até marcos culturais, aquele ano deixou uma marca indelével no mundo.

Em relação ao espaço, houve uma descoberta em particular que marcou o rumo da história e que em 2024 completará 100 anos desde que se tornou notícia.

A descoberta de Edwin Hubble

Em 1924, o universo conhecido se expandiu graças à descoberta da galáxia de Andrômeda por Edwin Hubble.

O astrônomo, através de sua observação meticulosa e análise da nebulosa de Andrômeda, revelou que na verdade era uma galáxia diferente da nossa, desafiando a crença anterior de que a Via Láctea era o único universo existente.

Esta descoberta não só ampliou a nossa visão do cosmos, mas também impulsionou teorias revolucionárias como a do Big Bang, sugerindo que o universo está em constante expansão.

Outros marcos importantes que ocorreram em 1924

Há 100 anos também foram realizados os primeiros Jogos Olímpicos de Inverno em Chamonix, França, marcando o início de uma tradição esportiva que perdura até hoje.

Também nesse ano, o mundo testemunhou o falecimento de Lenin alterando os rumos da URSS.

Outros marcos, como o auge do jazz, com a criação da emblemática ‘Rhapsody in Blue’, e o surgimento do surrealismo na França graças ao trabalho artístico de Andre Bretón, foram parte daquele ano.

Com 100 anos desses momentos históricos que transformaram o mundo em 1924, quais serão as marcas que este ano deixará na história?