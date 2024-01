Ele invadiu iPhones, fez sucesso na Apple e depois foi demitido: a surpreendente queda do cérebro por trás do JailbreakMe

Nicholas Allegra "Comex" / Composición - Photo by Nathaniel Welch

Se você pensava que a Apple é implacável e à prova de hackers, está muito enganado. Em 2011, Nicholas Allegra, conhecido no mundo da cibersegurança como Comex, desafiou a empresa de Steve Jobs ao criar o JailbreakMe.

Aquela era uma ferramenta que permitia desbloquear as restrições do iOS nos iPhones, permitindo assim o uso com diferentes operadoras.

Esta proeza, que lhe rendeu o reconhecimento de milhões de usuários e o título de "menino prodígio", já que ele tinha apenas 19 anos, chamou a atenção da Apple.

E surpreendentemente, em vez de tomar medidas legais, a marca da maçã mordida optou por oferecer a Allegra um cargo de estagiário na empresa.

O curioso caso da Comex na Apple

Apesar de ser um gênio em programação e hacking, Allegra encontrou um obstáculo inesperado em seu caminho: a burocracia corporativa.

Durante o estágio na Apple, que durou aproximadamente um ano, o hacker recebeu um e-mail crucial que precisava responder antes de terminar seu contrato. No entanto, ele esqueceu de respondê-lo.

Esta omissão resultou na não renovação do seu contrato com a Apple, uma decisão que ele mesmo admitiu no Twitter, resumindo como um simples esquecimento de responder um e-mail.

Así que... no tiene sentido retrasarlo. A partir de la semana pasada, después de aproximadamente un año, ya no estoy asociado con Apple. — comex (@comex) 18 de octubre de 2012

O que aconteceu com Nicholas Allegra?

Embora tenha sido um golpe duro, o incidente não impediu que Allegra continuasse seu caminho no setor tecnológico.

Pouco depois de sua experiência na Apple, a Google lhe ofereceu uma oportunidade como estagiário, embora em uma área diferente.

Desde então, Allegra tem trabalhado com várias empresas, incluindo a Citrix Systems, sempre focado em cibersegurança e hacking ético. Ele não voltou a trabalhar na Apple, mas quem sabe o que o futuro reserva para ele.