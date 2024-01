Eclipse Solar 2024: estas são as 10 cidades onde poderá ser visto em 8 de abril

Começamos 2024 com um evento importante à vista para praticamente o primeiro trimestre do ano: estamos falando do Eclipse Solar Total que o mundo presenciará no próximo dia 8 de abril de 2024.

Trata-se de um fenômeno que raramente se repete e nem sempre é visível para todas as cidades do planeta. Nesta ocasião, não será exceção e, assim como aconteceu em outubro de 2023, só poderá ser observado em alguns pontos do planeta, é claro, com as devidas precauções.

Para o Eclipse Solar Total de 8 de abril de 2024, já foram iniciados alguns preparativos, onde a comunidade de pesquisadores já conseguiu determinar as 10 principais cidades onde será possível apreciar o fenômeno astral.

Hoje vamos dar uma olhada nessa lista, onde estão algumas localidades do México, assim como várias cidades dos Estados Unidos e Canadá.

As 10 cidades onde o Eclipse Solar Total de abril de 2024 será visível

Acontece que os amigos do Space.com publicaram um extenso artigo, com um tom quase turístico, mostrando a lista das 10 principais cidades do continente americano onde será visível o Eclipse Solar Total de 8 de abril de 2024.

O interessante aqui é que entre as localidades encontramos alguns pontos no México, que podem ou não estar perto do nosso lugar de residência:

Ponte perigosa, Durango Foto: Tomada da internet

MONTRÉAL, QUEBEC, CANADÁ

SAN ANTONIO, TEXAS, EUA.

DALLAS-FORT WORTH METROPLEX, TEXAS, EUA.

AUSTIN, TEXAS, EUA.

INDIANAPOLIS, INDIANA, EUA.

VITÓRIA DE DURANGO, DURANGO, MÉXICO

HAMILTON, ONTÁRIO, CANADÁ

TORREÓN, COAHUILA, MÉXICO

MAZATLÃO, SINALOA, MÉXICO

O fenômeno deste Eclipse Solar será observado por mais de 31 milhões de habitantes apenas nos Estados Unidos, aos quais devem ser adicionados tantos residentes do México e do Canadá.

Para aqueles que consideram assistir a esse fenômeno, mais adiante aqui no FayerWayuer publicaremos mais reportagens sobre as precauções a serem tomadas.

Mas em todo caso, é enfaticamente aconselhado o uso de óculos de sol que estejam em conformidade com a norma internacional ISO 12312-2.

Isso com o objetivo de desfrutar do evento de forma segura, sem colocar em risco a integridade da nossa visão ao olhá-lo.

É importante ressaltar que os óculos de sol comuns não fornecerão a proteção necessária e, portanto, não são recomendados em nenhuma circunstância. Da mesma forma, tentar documentar tudo com um smartphone ou câmera pode danificar a visão se as medidas preventivas necessárias não forem tomadas.