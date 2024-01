Como usar o Gemini, a inteligência artificial do Google?

O Google lançou no mercado o Gemini, sua mais recente inovação em inteligência artificial, com três versões diferentes: Nano, Pro e Ultra.

A versão Ultra tem mostrado superar os testes de desempenho em comparação com a GPT-4 da OpenAI, o que representa um avanço significativo no campo da IA. Espera-se que o Gemini Ultra esteja disponível em breve, embora com algumas limitações iniciais relacionadas a idiomas e regiões específicas.

O chatbot Bard, alimentado por Gemini, está disponível em mais de 170 países, embora atualmente só responda a comandos em inglês.

Testes realizados a partir da Argentina revelaram que, ao perguntar em espanhol sobre a integração com o Gemini, Bard nega sua conexão, mas ao mudar para o inglês, ele reconhece sua ligação com essa nova IA do Google.

Para experimentar de maneira ótima as capacidades do Gemini, sugere-se iniciar uma conversa do zero em inglês com Bard. Observou-se que mudar do espanhol para o inglês dentro da mesma conversa resulta em respostas apenas em inglês, desperdiçando assim as potencialidades da nova IA.

Está previsto que Bard seja impulsionado por Gemini Pro, com a possibilidade de superar ou igualar as habilidades de GPT-3.5. Além disso, espera-se o lançamento de uma versão avançada de Bard chamada Bard Advanced, baseada em Gemini Ultra.

Dentro das funcionalidades do Bard, destaca-se a sua capacidade de analisar imagens anexadas e gerar código em várias linguagens de programação.

No entanto, atualmente não é possível acompanhar poemas ou histórias com imagens geradas sinteticamente, recurso que está disponível em outras plataformas, como ChatGPT com DALL-E 3.

É importante considerar as restrições regionais, uma vez que Bard e Gemini não estão disponíveis na Europa, possivelmente devido a questões regulatórias. O Google anunciou planos de expandir o suporte para mais idiomas e melhorias futuras, embora não tenha fornecido detalhes específicos sobre a expansão da disponibilidade na Europa.

Em resumo, Gemini do Google, integrado no Bard, marca um novo marco na inteligência artificial. No entanto, enfrenta algumas limitações atuais que se espera que sejam resolvidas no futuro para melhorar sua acessibilidade e funcionalidade em nível global.