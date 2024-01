Bill Gates despediu-se de 2023 montando um quebra-cabeça, literalmente

Bill Gates é um indivíduo peculiar com uma visão particular do mundo que, em grande medida, foi por isso mesmo que conseguiu grandes mudanças para a nossa indústria e sociedade com a criação da Microsoft. Uma empresa que marcou o rumo da tecnologia por décadas.

Basta dar uma olhada no seu blog oficial, Gates Notes, para ter uma ideia da visão de mundo que o sujeito tem, onde divide seu tempo entre ensaios, leitura de livros, visitas e projetos com vistas a um futuro sustentável do mundo.

Portanto, não deveríamos nos surpreender com uma de suas postagens mais recentes nas redes sociais, onde ele compartilhou como foi que ele encerrou o ano de 2023: montando um quebra-cabeça como se fosse uma criança de 10 anos de idade.

Bill Gates ama quebra-cabeças há anos

Como podemos observar em sua publicação no Instagram, o bilionário passou o tempo completando um quebra-cabeça em frente à lareira na véspera de Ano Novo. Com seus 68 anos, ele encerrou o ano de 2023 com esse retrato dele enfrentando o desafio de terminar um quebra-cabeça imenso na véspera de Ano Novo.

"O último que tenho que terminar antes de 2024", escreveu Gates na legenda, ao lado da imagem de seu ambiente aconchegante em uma mesa próxima a uma lareira.

Gates tem sido aberto sobre seu amor por quebra-cabeças e outras atividades que estimulam o cérebro, como o Wordle. Em uma entrevista com as pessoas da PEOPLE em 2018, três anos antes de seu divórcio com Melinda Gates, o magnata revelou que eles faziam mais quebra-cabeças do que a maioria das pessoas.

Mas vale ressaltar também que o momento de Ano Novo aconteceu poucos dias depois do cofundador da Microsoft refletir sobre o quanto significou para ele passar tempo com seus filhos este ano em outra publicação popular de seu blog.

"Foi uma alegria especial ver meus filhos crescerem e se tornarem fontes inestimáveis de sabedoria por mérito próprio."

Um dos momentos mais marcantes do meu ano foi compartilhar o palco com Phoebe, a filha mais nova, no evento da Fundação Goalkeepers.

Bill Gates e Phoebe Gates no passado Fonte: https://www.instagram.com/p/CxLtXO1PQM3/

Na mesma publicação do blog, Gates disse que conta com seus filhos (Jennifer Gates, de 27 anos, Rory Gates, de 24 e Phoebe) para "me manter atualizado sobre como os jovens veem o mundo e sobre as últimas tendências do TikTok".

Também compartilhou que quando seus filhos eram pequenos, ele não acreditava em férias ou fins de semana. Mas à medida que ele crescia, e especialmente desde que se tornou pai, Gates percebeu que na vida há mais do que trabalho.