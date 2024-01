A NASA consegue fotografar uma estrela em frangalhos em uma região a 6.500 anos-luz de distância

Os restos de uma estrela, dispersos por centenas de anos-luz de distância após a explosão, foram capturados pelas câmeras do Telescópio Espacial James Webb. A NASA publica a surpreendente captura em uma resenha de seu site oficial, deixando os entusiastas do espaço de boca aberta.

O nível de detalhes que são apreciados na imagem oferecem aos cientistas a possibilidade de identificar os processos químicos que ocorrem nesta região do espaço, conhecida como a Nebulosa do Caranguejo ou Messier 1.

Esta aglomeração cósmica está localizada na constelação de Touro e é considerada como um remanescente de supernova, ou seja, os restos de uma estrela que explodiu e se espalhou pelo universo visível que conhecemos.

"A 6.500 anos-luz de distância encontra-se a Nebulosa do Caranguejo, os restos de uma estrela que explodiu. Embora este alvo tenha sido bem estudado por múltiplos observatórios, incluindo o Telescópio Espacial Hubble, a sensibilidade e resolução infravermelha de Webb oferecem novas pistas sobre a composição e as origens desta cena", disse a NASA em uma resenha de seu portal oficial.

NASA, ESA, CSA, STScI, T. Temim (Universidade de Princeton)

A Nebulosa do Caranguejo é um objeto fascinante para astrônomos e entusiastas da astronomia. Pode ser observada no céu noturno com telescópios e, em alguns casos, até mesmo com binóculos.

Seu nome vem da aparência de filamentos e estruturas que se assemelham às patas de um caranguejo em algumas imagens.