Uma decepção? O próximo PlayStation usaria IA para tornar os jogos mais fáceis

O boom dos videogames impulsionou essa forma de entretenimento para centenas de milhões de usuários, transformando a diversidade de propostas e preferências em um ritmo acelerado.

No entanto, embora a oferta de jogos diversos seja ampla, os jogos desafiadores se tornaram parte de nichos cada vez mais reduzidos e proporciona uma experiência prazerosa, divertida e livre de raiva e frustrações é uma prioridade para a maioria.

Um aspecto tão simples e cotidiano na história dos videogames como a seleção de níveis de dificuldade poderia se tornar algo do passado, já que uma patente da Sony nos dá um vislumbre do que poderia ser o futuro imediato do gaming.

IA para tornar os jogos mais fáceis

De acordo com um relatório, o próximo modelo do PlayStation, sucessor do PS5, poderia usar tecnologia de inteligência artificial (IA) para transformar a experiência de jogo em algo adaptável às habilidades do jogador e sua forma de lidar com a dificuldade.

De acordo com os detalhes disponíveis, essa inovação é baseada em uma patente de 2022 intitulada "Sistemas e métodos para permitir assistência preditiva durante o jogo". A proposta da empresa japonesa é incorporar um hardware no PlayStation que tenha um processador potencializado por IA.

Este processador teria como função analisar os padrões de jogo e as informações do usuário para intervir imediatamente em sua experiência de jogo.

Ao contrário das ajudas convencionais que fornecem pistas sobre como avançar ou superar um obstáculo, o uso de um CPU com IA poderia intervir diretamente ao detectar que um jogador não consegue superar um desafio específico, seja um enigma ou uma batalha contra um chefe, e ativar automaticamente os controles e movimentos necessários para resolver a situação.

Essencialmente, o console jogaria em nome do usuário e resolveria automaticamente o desafio para permitir que ele continue, reduzindo assim os níveis de raiva e frustração, e até mesmo tentando melhorar as taxas de retenção do jogo ao diminuir as taxas de abandono.

Além disso, é mencionada a possibilidade de utilizar dispositivos externos que possam ajudar o jogador quando ele estiver preso ou falhar repetidamente em uma seção ou contra um inimigo.

Neste caso, poderia ser considerada uma aplicação para dispositivos móveis ou algum tipo de tecnologia integrada no sucessor do DualSense, o controle do console, que permita ao usuário acessar dicas, recomendações ou instruções detalhadas para superar um desafio. Um controle com tela sensível ao toque? Não é uma ideia absurda.

Esta patente, que pode ou não se materializar, junta-se a uma lista de ideias que a Sony considerou nos últimos anos com o objetivo de tornar as experiências de jogo para um único jogador o mais acessíveis possível.

Caso seja necessário, o sistema pode assumir as tarefas mais difíceis enquanto o usuário permanece como espectador, interagindo apenas em momentos-chave.