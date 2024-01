Por que há um iPhone em um quadro de 1860? Teorias loucas

A teoria dos viajantes do tempo tem ganhado muita força nos últimos anos. E há alguns meses, houve outro marco: pessoas que afirmavam ver iPhones em pinturas antigas. Através das redes sociais, uma teoria começou a surgir sobre a famosa pintura “Os Esperados” (Die Erwartete) do pintor austríaco Ferdinand Georg Waldmüller. A obra é do ano de 1860 e nela vemos uma mulher caminhando por um caminho rodeado pela natureza, mas com uma peculiaridade.

Os cibernautas afirmam que a mulher do quadro está segurando um iPhone. De acordo com a Deutsche Welle, a resposta é apenas uma: NÃO. O que a mulher tem nas mãos é um livro, não tem nada a ver com um celular.

Os outros "iPhones"

De acordo com a mídia, esta não é a primeira vez que algo assim acontece. Um desses casos foi quando o CEO da Apple, Tim Cook, visitou o Rijksmuseum em Amsterdã e afirmou que um homem em uma pintura holandesa de 346 anos parecia estar segurando um iPhone.

Peter Russell, ex-funcionário do governo local de Glasgow, na Escócia, e um dos pioneiros do debate, apontou que isso é resultado de uma "mudança tecnológica", já que houve uma modificação na interpretação de uma pintura e, de certa forma, influencia todo o seu contexto.

“O grande cambio é que em 1850 ou 1860 qualquer pessoa teria identificado que o objeto da menina era um hinário ou um livro de orações”, acrescentou. O que vocês veem?