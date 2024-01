Os 5 melhores smartphones de 2023: iPhone, Samsung Galaxy e mais

Com o início deste novo ano, chega o momento de fazer um balanço dos momentos mais memoráveis e os piores do ano. Portanto, não poderia faltar uma lista com os melhores smartphones de 2023.

Para ser honestos, não importa se é a Samsung, Apple, Google ou qualquer outra empresa, a indústria está em um ponto relativamente estático em alguns aspectos, em relação à inovação dos dispositivos em termos de hardware e especificações técnicas.

Esta situação, infelizmente, tem se refletido nos embarques e vendas a nível global, registrando um dos anos mais complexos para a indústria.

Mas felizmente, nos deparamos com algumas exceções memoráveis, com estes cinco modelos que se destacaram acima de todos os outros.

É importante ressaltar que, para esta análise, não nos concentramos tanto na faixa de segmento, mas sim nas qualidades de desempenho do smartphone que nos deixaram uma impressão suficientemente profunda para considerá-lo o mais interessante apresentado em 2023.

Sem uma ordem específica de relevância em relação à sequência de sua aparição, aqui está a nossa contagem:

Os 5 melhores smartphones de 2023

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Apple

O melhor iPhone disponível no momento, com o chipset mais recente e mais rápido, três câmeras principais e a nova função Dynamic Island no tamanho ideal para aqueles que procuram o melhor desempenho para captura de foto e vídeo. Evitem a todo custo a versão Pro Max. Esta é a variação mais recomendável.

Samsung Galaxy S23 Ultra

Em muitos aspectos, o Google está próximo, mas, para ser honesto, este é o melhor telefone Android que você pode obter no momento. O Galaxy S23 Ultra tem tudo: um processador rápido, uma tela AMOLED brilhante e vívida, além de um pequeno extra que outros flagships não possuem: uma caneta óptica para aproveitar ao máximo seu Sistema Operacional Móvel.

Se isso não bastasse, a câmera tem um desempenho admirável que o posiciona como a melhor alternativa devido à variedade de seus usos. No entanto, se nossa obsessão é fotografia e vídeo, recomendamos ler nossa próxima recomendação:

Sony Xperia 1 V

Imagen: Sony Xperia 1 V.

Este bebê é difícil de encontrar na América Latina, mas estamos diante do primeiro telefone com câmera com zoom variável. O Xperia 1 V é, definitivamente, um dispositivo para entusiastas da fotografia.

Basicamente, ele possui o primeiro e único sistema de câmera verdadeiramente variável no mercado de smartphones, acompanhado por um monte de aplicativos Pro da Sony focados em criadores de conteúdo, como Photography Pro, Video Pro, Music Pro e Cinema Pro.

O segredo mais bem guardado do Android.

OPPO Find N3 Flip não está disponível.

Este é o smartphone de tela dobrável que mais nos impressionou durante todo o ano. Tivemos a sorte de ir ao seu evento de lançamento e até mesmo entrevistar um dos engenheiros que projetou ao longo dos anos o sistema de dobradiças que torna praticamente invisível a dobra da tela.

Seu antecessor fez as coisas muito bem, mas este novo smartphone melhorou ainda mais o que parecia impecável.

Google Pixel 8 Pro

Google Google Pixel 8 Pro

O equivalente ao iPhone com o respaldo direto da empresa por trás do motor de busca mais popular do planeta. Tem uma câmera incrível, isso é inegável. Além disso, estamos diante do Android com a experiência mais pura do Google.

Se você deseja obter suas novas funcionalidades antes de todos e experimentar desde já a fotografia aprimorada ao máximo por meio da Inteligência Artificial, o Pixel 8 Pro é a melhor opção.