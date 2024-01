O Android Auto apresenta falhas com a One UI 6 e o Android 14 no Samsung Galaxy S23: aqui está como você pode consertar isso

O Android Auto é uma plataforma que torna as coisas mais fáceis e torna tudo mais agradável para os usuários dessa plataforma que precisam acessar com segurança algumas funções do seu smartphone enquanto dirigem.

Ter um carro com uma tela sensível ao toque com suporte para este software não é algo que acontece com todos, mas aqueles que tiveram a experiência de testar este aplicativo constatarão que é bastante funcional e confortável.

Em termos gerais, o Android Auto permite que os motoristas conectem seus telefones Android aos seus carros para acessar uma variedade de funções, como navegação, música, chamadas e mensagens.

Assim, é uma ferramenta útil para os motoristas que desejam se manter seguros e conectados enquanto estão ao volante.

No entanto, e infelizmente, alguns usuários de modelos recentes da família Samsung Galaxy estão enfrentando problemas com a plataforma após atualizarem seus telefones para o One UI 6 baseado no Android 14.

Por que o Samsung Galaxy S23 apresenta falhas com o Android Auto após a atualização para a One UI 6 com o Android 14?

De acordo com um relatório dos amigos do Phone Arena, a função de conexão sem fio do Android Auto pré-configurada por padrão para operar nos smartphones da família Samsung Galaxy parou de funcionar para alguns usuários.

A causa do problema não está clara, mas acredita-se que possa estar relacionada a um bug desencadeado pela recente mudança na forma como o Android Auto gerencia suas conexões sem fio.

Tudo isso ocorre porque, na versão anterior do Android Auto e One UI 6, o telefone e o carro se comunicavam diretamente através do Bluetooth. No entanto, na versão atual, o telefone se conecta primeiro a um servidor do Google, que então se conecta ao carro.

Esta mudança pode estar causando problemas de compatibilidade com alguns dispositivos Galaxy. O Google está investigando o problema, mas até o momento não publicou nenhuma solução.

Imagem: Google | Android Auto Beta.

Até o momento, os relatórios indicam que os modelos afetados seriam principalmente o Samsung Galaxy S23 em todas as suas variantes, o Galaxy S22 Ultra, o Galaxy A54 e quase todos os dispositivos de alta ou média performance executando o Android 14 e a One UI 6.

Infelizmente, se você estiver enfrentando problemas com a conexão sem fio do Android Auto após atualizar para One UI 6/Android 14, há algumas coisas que você pode tentar:

Restaurar a conexão sem fio: No seu telefone, abra o aplicativo Configurações e vá para "Conexões" > "Redes sem fio" > "Android Auto". Toque no nome do seu carro e depois toque em "Restaurar".

Reinicie seu telefone e seu carro: Isso pode ajudar a resolver problemas temporários de conexão.

E a solução mais funcional, que é usar um cabo, para deixar de depender da conexão sem fio.

Pelo menos até que o Google e a Samsung lancem uma atualização do One UI ou do Android Auto que corrija o problema.