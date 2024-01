Não marca a hora, marca a eternidade: assim é o relógio de Jeff Bezos que custa 42 milhões de dólares

O fundador da Amazon é mais do que um empresário. Jeff Bezos, um dos homens mais ricos do mundo, também é um excêntrico e não tenta ocultá-lo.

Recentemente, o homem por trás da Blue Origin posou para a revista Vogue junto com sua namorada latina, Lauren Sánchez.

Na sessão, foi apresentado um projeto incomum e monumental de Bezos: um relógio de 42 milhões de dólares conhecido como o 'Relógio dos 10.000 anos'.

Lauren Sánchez, noiva de Jeff Bezos, posando em uma cápsula de teste de foguete e em um relógio subterrâneo de 10.000 anos para a Vogue.



📸: Annie Leibovitz pic.twitter.com/6yFVwhSjPq — Pop Crave (@PopCrave) 13 de novembro de 2023

Tempo depois do tempo?

Este relógio, longe de marcar as horas ou os dias, está projetado para medir o tempo em séculos e milênios, representando uma perspectiva de longo prazo do tempo e da civilização.

Concebido pelo professor do MIT Danny Hillis em 1989, é um símbolo de pensamento de longo prazo e um lembrete da continuidade da humanidade, como explicado por Bezos em um podcast.

Além disso, o relógio não utiliza tecnologia digital moderna; em vez disso, opera por meio de um sistema de lógica digital binária implementada mecanicamente através de rodas e alavancas.

Mas o que isso tem a ver com o fundador da Amazon?

Jeff Bezos sentiu-se atraído pelo significado filosófico do projeto e decidiu apoiá-lo com um investimento de 42 milhões de dólares.

O relógio está localizado em uma enorme cavidade de 152 metros de altura, escavada em calcário, em Sierra Diablo, Texas, perto da fazenda de Bezos e da base de testes da Blue Origin.

Claro que este lugar foi escolhido intencionalmente para dar ao relógio um caráter místico, tornando a visita uma 'peregrinação'.

O 'Relógio dos 10.000 anos', como enfatizou Bezos em sua entrevista com Lex Fridman, convida à reflexão sobre o impacto de longo prazo de nossas ações e decisões atuais.

Na verdade, Bezos comparou essa abordagem com a consciência ecológica que surgiu da famosa fotografia 'Blue Marble' da Terra, tirada pela tripulação do Apollo 17, mostrando-se satisfeito com seu investimento curioso.