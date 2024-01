Jill Valentine do Resident Evil 3 nos deixa sem palavras, nesta versão sensual que a inteligência artificial fez

Num impressionante exemplo de criatividade e tecnologia, My Smart Arts, conhecidos por suas ilustrações excepcionais, levaram Jill Valentine, a icônica heroína de Resident Evil 3, a novas alturas artísticas através do uso de inteligência artificial.

Utilizando a inovadora ferramenta Midjourney, a equipe do My Smart Arts conseguiu criar uma versão hiperrealista desse icônico personagem do universo de Resident Evil, que realmente nos deixa sem palavras.

Jill Valentine, apresentada pela primeira vez no jogo Resident Evil em 1996, tem sido uma figura central na saga. Como membro dos S.T.A.R.S. (Serviço de Táticas Especiais e Resgate), ela enfrentou horrores inimagináveis e conquistou um lugar especial no coração dos fãs de jogos de survival horror.

Nesta última criação da My Smart Arts, Jill Valentine ganha vida de uma maneira surpreendente e realista. A inteligência artificial da Midjourney permitiu aos artistas capturar não apenas a aparência física, mas também a essência e personalidade de Jill de uma forma que desafia os limites entre a realidade e a ficção.

Jill Valentine, conhecida por sua coragem e habilidades táticas, tem sido um personagem chave em várias parcelas da franquia Resident Evil. Seu papel em Resident Evil 3: Nemesis a coloca no epicentro de um apocalipse zumbi, enfrentando desafios inimagináveis enquanto luta pela sobrevivência na cidade de Raccoon.

A decisão da My Smart Arts de utilizar a inteligência artificial para recriar Jill Valentine destaca o constante avanço da tecnologia no mundo da arte digital. A combinação da habilidade artística humana com as capacidades da inteligência artificial abre novas possibilidades para a expressão criativa e redefine a forma como interagimos com personagens icônicos dos videogames.

Jill Valentine - Resident Evil 3. My Smart Arts

