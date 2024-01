É o final do ano e as ameaças cibernéticas continuam aumentando: 71% das empresas foram atacadas por ransomware

As ciberameaças são uma grande preocupação para as empresas, e o ransomware é uma das mais frequentes. Esse ciberataque consiste no roubo de dados sensíveis das empresas para, posteriormente, exigir um resgate. Eles estão se tornando cada vez mais frequentes e sofisticados, e os custos a serem pagos pelas empresas continuam aumentando.

A Check Point Research, a divisão de Inteligência de Ameaças da Check Point Software Technologies Ltd, detectou que 71% das empresas foram vítimas de ransomware e os resgates representam um desembolso médio de 4,35 milhões de dólares. Esse tipo de ataque não apenas causa grandes perdas econômicas, mas também tem um efeito dominó: causa paralisação operacional, compromete a confiança do cliente e pode causar danos graves à reputação da empresa a longo prazo.

Diante dessa ameaça, não é suficiente implementar medidas reativas. As empresas precisam desenvolver uma estratégia de defesa sólida, proativa e em camadas. Isso inclui a implementação de tecnologia avançada e o estímulo a uma cultura consciente de segurança cibernética.

Medidas para prevenir o ransomware

Os hábitos corretos são fundamentais na prevenção do ransomware. A prevenção, no campo da cibersegurança, é uma combinação de vigilância, educação e previsão estratégica. Portanto, a Check Point Software deseja destacar algumas medidas fundamentais para a prevenção do ransomware:

· Formação: é essencial que a equipe tenha conhecimentos básicos de segurança cibernética. Dessa forma, eles poderão reconhecer rapidamente ataques de phishing ou estabelecer senhas seguras. De fato, os dados do relatório "The Global Risks Report 2022" do Fórum Econômico Mundial indicam que 95% dos problemas de cibersegurança têm origem em erro humano.

· Cópias de segurança regulares: backups criptografados devem ser feitos de forma rotineira. É recomendado testar regularmente essas cópias de segurança para verificar sua confiabilidade e efetividade na restauração.

· Atualização do sistema: atualizar o sistema regularmente é uma das medidas mais recomendadas, especialmente a atualização dos patches de segurança.

· Proteção: os sistemas devem estar protegidos com programas sofisticados de antivírus e antimalware, e essas soluções devem ser atualizadas regularmente. A Check Point oferece uma série de ferramentas para garantir a vigilância e detecção de ameaças potenciais.

"As ciberameaças estão cada vez mais presentes e as previsões indicam que serão cada vez mais frequentes e complexas. O ransomware tornou-se uma das maiores preocupações para as empresas e, como Check Point Software, é nossa obrigação mantê-las informadas e oferecer medidas de segurança eficazes", explica Gery Coronel, Gerente de País da Check Point para Chile, Peru e Argentina.

“As empresas precisam proteger sua integridade conscientizando sua equipe e adquirindo soluções sólidas e de qualidade. Caso contrário, podem colocar em sério risco a empresa e seus clientes”, acrescentou.