Dragon Ball contrata o artista por trás do mangá de One-Punch Man para comemorar seu 40º aniversário

Dragon Ball de Akira Toriyama é uma saga lendária que nos acompanhou por décadas, influenciando a cultura popular a tal ponto que agora podemos encontrar várias obras mais recentes influenciadas por seu legado, como One-Punch Man.

Ambas histórias nos contam a história de um personagem protagonista que poderia ser considerado o mais forte do planeta e talvez do universo inteiro. Mas cada obra possui um tom e estilo visual distintivo.

No caso de One-Punch Man, a situação foi um pouco mais curiosa e complexa, já que seu autor original, conhecido como ONE, começou a história de Saitama no formato digital de Webcomic, com uma arte rudimentar e básica.

Comparar o estilo das vinhetas originais com as da obra de Akira Toriyama marca um abismo entre ambas as franquias. Mas uma vez que a história deste herói pouco convencional alcançou o status de culto, uma série de mangás com um traço muito mais artístico foi produzida.

Essa obra, ilustrada por Yusuke Murata, também começou a ser distribuída em versão digital, sendo publicada no site da revista Young Jump em 2012. A Shueisha mais tarde publicou o mangá em formato físico, que é o que a maioria das pessoas conhece.

E essa mistura de fatores configurou uma "tempestade perfeita" para a celebração dos 40 anos da saga de Akira Toriyama.

Dragon Ball e o artista de One-Punch Man juntos pelo 40º aniversário do mangá Akira Toriyama

Nossos amigos do Comic Book nos contam como a franquia Dragon Ball está prestes a comemorar seu 40º aniversário, e para comemorar este momento especial, a equipe da Shueisha anunciou uma série de novos projetos, incluindo uma nova arte especial do artista por trás de One-Punch Man, Yusuke Murata.

A arte de Murata será exibida em uma galeria única montada para comemorar os 40 anos em 2024, e representará Goku e seus amigos no estilo característico do homem por trás das ilustrações de One-Punch Man.

O artista já compartilhou uma prévia do seu trabalho, que mostra Goku quando criança em uma cena que parece mais adequada à era inicial do mangá, quando as aventuras desse personagem eram mais carregadas de comédia e fantasia do que de socos e transformações.

Além da arte de Murata, Dragon Ball também terá uma nova série de anime, Dragon Ball Daima. Esta série original será lançada no outono de 2024 e contará com uma história completamente nova, onde nosso protagonista voltará a ser uma criança.

Este novo anime é dirigido por Yoshitaka Yashima e Aya Komaki, e conta com designs de personagens de Katsuyoshi Nakatsuru e roteiros de Yuuko Kakihara. Akira Toriyama, o criador de Dragon Ball, está supervisionando o projeto, mas não tem maior interferência.

O certo é que a arte de Murata parece mais atraente do que o que é proposto para Daima. Sem mais delongas, aqui está a primeira prévia da ilustração do artista em homenagem ao 40º aniversário: