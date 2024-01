As estranhas mudanças no calendário que nos levaram a ter anos bissextos

Começa 2024 e uma das primeiras coisas que nos chamou a atenção é que se trata de um ano bissexto. Nem sempre existiu essa regra no calendário. Na verdade, os anos bissextos existem apenas desde 1582, graças ao Papa Gregório XIII.

A tradição de adicionar um dia a fevereiro a cada quatro anos nem sempre existiu, e aqui vamos revisar os marcos mais curiosos na formação do calendário universal.

A imprecisão do calendário romano

O primeiro calendário romano, atribuído a Rômulo, fundador de Roma, consistia em 304 dias divididos em dez meses.

No entanto, este calendário tinha uma peculiaridade: não contava os dias do inverno, criando um período "inexistente" entre os anos. Que problema.

Não foi até o século VII a.C. que os meses de Ianuarius (janeiro) e Februarius (fevereiro) foram adicionados, estendendo o ano para 355 dias.

Claro que este calendario tinha outras particularidades: Por superstição, todos os meses tinham 29 e 31 dias - evitando assim os números pares -, o que matematicamente não dava 355 dias.

Decidiu-se, então, de forma salomônica, dividir os meses da seguinte maneira: sete meses com 29 dias, cinco meses com 31 dias e fevereiro, com 28 dias.

Conhecendo o calendário lunar

Quase 600 anos depois, Julio César consultou um astrônomo se sua forma de ver o calendário estava correta.

Mas Sosígenes de Alexandria sugeriu incorporar o calendário egípcio, que era mais preciso com 365 dias e seis horas.

Para corrigir o erro acumulado, foi estabelecido um ano de 445 dias, conhecido como “o último ano da confusão”.

Este calendário juliano passou por ajustes adicionais durante o mandato de Octavio Augusto, que renomeou o mês Sextilis para Augustus e reorganizou a duração dos meses para equilibrar o ano.

Apesar de ser quase perfeito, o calendário juliano tinha um pequeno erro de 11 minutos por ano, o que motivou a introdução do calendário gregoriano pelo Papa Gregório XIII.

Durante a transição, foram eliminados dez dias do calendário, passando diretamente do dia 4 para o dia 14 de outubro de 1582.

Desfases globais

Como não vivíamos em uma época hipermediatizada naquela época, o próximo desafio para o calendário gregoriano era que o resto do mundo adotasse essa mudança na medição dos anos. É aí que surge algo curioso.

A Suécia teve seu próprio descompasso, pois esqueceram de contar os anos bissextos durante uma década, o que levou a fevereiro ter 30 dias em 1712.

A União Soviética também decidiu fazer o seu próprio e experimentou com um calendário de 12 meses de 30 dias entre 1930 e 1931, atribuindo semanas de 5 dias e fazendo com que fevereiro também tivesse 30 dias durante esse período, o que acabou sendo um fracasso.

No entanto, hoje o calendário gregoriano é amplamente aceito e mantém-se relativamente preciso, com um desfasamento de um dia a cada 3323 anos, de acordo com cálculos matemáticos, ou a cada 7700 anos se considerarmos os movimentos da Terra.