As 7 missões e lançamentos mais relevantes para este 2024 pela Agência Espacial Europeia.

Este 2024 poderia ser histórico para a Agência Espacial Europeia (ESA), de onde já estão sendo projetadas uma série de importantes missões relacionadas ao estudo do espaço.

O programa da ESA para o ano que acaba de começar inclui desde missões históricas até lançamentos tecnológicos, consolidando sua posição como uma das principais entidades no campo espacial.

O Diretor Geral da ESA, Josef Aschbacher, juntamente com outros diretores, revelará mais detalhes de seus planos para 2024 em sua conferência de imprensa anual em Paris no próximo dia 12 de janeiro, por isso é o que sabemos até agora:

Missão Axiom-3 com Marcus Wandt

A meio de janeiro, o astronauta da ESA, Marcus Wandt, embarcará em sua primeira missão à Estação Espacial Internacional.

Terá a duração de 14 dias e contribuirá para a pesquisa em microgravidade e divulgação educacional.

O retorno de Andreas Mogensen da ISS

Até o final de fevereiro, é projetado que o comandante da ISS, Andreas Mogensen, já tenha concluído seu papel na missão Huginn, focada na supervisão das atividades da tripulação e na segurança da estação.

Após isso, o cosmonauta retornará à Terra.

Da esquerda para a direita, o cosmonauta russo Konstantin Borisov; o astronauta dinamarquês Andreas Mogensen; a astronauta da NASA Jasmin Moghbeli; e o astronauta japonês Satoshi Furukawa saúdam antes de se dirigirem à plataforma de lançamento do Falcon 9. AP (Joel Kowsky/AP)

Lançamentos de Galileo com SpaceX e Ariane 6

A ESA, em colaboração com a SpaceX de Elon Musk, está se preparando para lançar novos satélites que irão reforçar a precisão e a cobertura do sistema de navegação mais avançado do mundo: Galileo.

Ao lado da SpaceX, serão lançados dois satélites em abril, enquanto o segundo lançamento, também de dois satélites, ocorrerá entre julho e setembro de 2024.

Além disso, está previsto o lançamento de mais 6 satélites que completarão a primeira geração do Galileo. No entanto, esses lançamentos serão realizados pelo Ariane 6, o sistema de lançamento de carga pesada que está sendo desenvolvido pela ESA.

Ariane 6, de acordo com a própria Agência, verá a luz entre meados de junho e finais de julho, o que será outro marco para a ESA.

Ariane 6 MANUEL PEDOUSSAUT/ESA

Lançamento do Satélite EarthCARE

O satélite de observação da Terra EarthCARE (Cloud, Aerosol and Radiation Explorer) "investigará o papel das nuvens e aerossóis na reflexão da radiação solar de volta para o espaço e na captura da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre para melhor compreender a evolução da temperatura da Terra", de acordo com o que a ESA compartilhou.

Em colaboração com a JAXA, a Agência Espacial Europeia prevê este lançamento para o mês de maio.

Lançamento da Missão Proba-3

Durante o segundo semestre, a Agência Espacial Europeia lançará sua missão Proba-3 para investigar a coroa solar, um fenômeno pouco estudado até agora e que poderia permitir compreender o clima espacial e seus efeitos em nossa tecnologia e sociedade.

Utilizando dois pequenos satélites, o Proba-3 embarcará em um estudo detalhado da atmosfera solar externa após o seu lançamento previsto do Centro Espacial Satish Dhawan da Organização Indiana de Pesquisa Espacial (ISRO).

Lançamento da Missão Hera junto com a SpaceX

Também em colaboração com a empresa de Elon Musk, a missão Hera será lançada a partir de Cabo Canaveral, Flórida, no mês de outubro.

Trata-se de uma missão chave para a defesa planetária, uma vez que irá investigar o asteroide binário Didymos.

"A Hera fornecerá informações extremamente valiosas para futuras missões de desvio de asteroides e para a ciência, assim como para investigar a geofísica dos asteroides, a formação do sistema solar e seus processos evolutivos", adianta a ESA.

ESA Um foguete Falcon 9 da SpaceX, com quatro tripulantes privados, decola na quarta-feira, 15 de setembro de 2021, a partir da plataforma 39A do Centro Espacial Kennedy, em Cabo Canaveral, Flórida. (Foto da AP/Chris O'Meara) (Chris O'Meara/AP)

Vega-C volta a voar

Embora ainda não se conheçam muitos detalhes a respeito, sabemos que o lançador Vega-C, sucessor dos anteriores foguetes Vega, voltará ao espaço durante o segundo semestre de 2024.

Com o objetivo de ampliar a capacidade da Europa para missões de retorno à Terra e operações espaciais diversas, buscará ter sucesso e deixar no passado seu fracasso após uma complicação técnica em 2022.