2023 foi um ano de avanços brutais na Inteligência Artificial: este é o nosso resumo básico

O setor de Inteligência Artificial (IA) teve um ano muito turbulento ao longo de 2023. Portanto, é hora de fazer um balanço dos momentos mais representativos do ano. Com Sam Altman, OpenAI, Elon Musk e todo o drama que vivemos.

Talvez o melhor exemplo disso seja o ChatGPT da OpenAI, que foi lançado em novembro do ano passado e se tornou popular em todo o mundo em 2023. De fato, estima-se que atualmente cerca de cem milhões de pessoas utilizem a plataforma semanalmente.

Então, parece que o chatbot se tornou uma bomba-relógio para seus próprios executivos, já que Sam Altman foi protagonista de um dos episódios mais inesperados e estranhos de todo o ano quando foi expulso de sua própria empresa como CEO para retornar à mesma posição poucos dias depois.

No levantamento dos danos e sequelas dessa tentativa de golpe de estado, tudo indica que o executivo teria retornado ao seu cargo de trabalho, mas agora com o respaldo e dinheiro da Microsoft, garantindo sua posição.

A guerra de chatbots de dentro da OpenAI

Na Cúpula de IA de Nova York deste ano, houve uma discussão detalhada sobre o fenômeno das alucinações dos sistemas de Inteligência Artificial. Algo que permanece até hoje, mas parece ter perdido força na agenda de urgências.

O assunto estava prestes a se tornar um tema central da agenda quando a crise interna da OpenAI com Sam Altman explodiu. Houve até um momento durante aquele longo fim de semana em que o rapaz recebeu uma oferta da Microsoft para liderar seu novo departamento de IA juntamente com Greg Brockman.

Mas como vimos na final, Altman acabou sendo restituído em seu cargo original dentro da OpenAI, causando uma turbulência que pode parecer desnecessária, principalmente diante do avanço agressivo da concorrência.

Imagem: WIRED | Google Gemini

Uma vez que tudo isso aconteceu ao mesmo tempo em que aumentava a rivalidade entre os chatbots de IA. Em fevereiro, a Microsoft lançou seu novo mecanismo de busca Bing com capacidades de inteligência artificial generativa. Agora, todo mundo tem acesso ao Bing Chat, mas o objetivo é migrar tudo para o Copilot.

Na mesma semana, o Google apresentou seu chatbot de IA chamado Bard, que agora funciona com o Gemini, o modelo de inteligência artificial do mecanismo de busca que, segundo a empresa, será mais poderoso do que o modelo GPT-4 da OpenAI.

Depois, em novembro, a xAI, uma empresa de inteligência artificial fundada por Elon Musk, lançou o Grok. O magnata tecnológico o define como a alternativa "anti-woke" ao ChatGPT. Ao mesmo tempo, plataformas como Midjourney ou DALL-E se fortaleceram.

Muito dinheiro investido com Microsoft, Amazon, Google e mais

A Microsoft iniciou o ano de 2023 investindo mais US$ 10 bilhões na OpenAI, o que explica em parte como acabou com um papel mais importante no conselho após a tentativa de derrubar seu CEO. Em setembro deste mesmo ano, a Amazon revelou que investirá US$ 4 bilhões na Anthropic, outro concorrente da OpenAI.

No mesmo mês, a Ernst & Young revelou planos para ensinar aos seus 400.000 funcionários como usar a IA no local de trabalho como parte do seu investimento de US$ 1,4 bilhões. Tudo isso enquanto Elon Musk gastava uma fortuna em placas de vídeo para iniciar seu projeto de Inteligência Artificial.

Microsoft agora vale US$ 115 bilhões (Foto: AFP) (Stephen Lam/AFP)

Enquanto os mortais comuns nos preocupamos cada vez mais sobre como os sistemas de Inteligência Artificial ameaçam tomar nossos empregos.

Ao mesmo tempo em que empresas do setor, como a NVIDIA, projetam lucros astronômicos para o futuro próximo com os projetos que começaram a ser impulsionados a partir de 2023.

O que acontecerá em 2024 é uma grande incógnita.