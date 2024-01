Quais séries de anime são melhores do que o seu mangá? Esta é a nossa seleção

O anime é uma forma de arte e entretenimento muito atraente que ganhou grande popularidade em todo o mundo nos últimos anos. Nele, é ilustrado de tudo, desde a vida cotidiana até romances dramáticos ou histórias fantásticas fruto de uma imaginação infinita. O anime tem algo para todos, mas não seria nada sem o mangá.

Um dos aspectos mais atraentes do anime, desde Evangelion até Dragon Ball, passando por Kimetsu no Yaiba, é sua capacidade de adaptar as histórias originais que geralmente nascem nas páginas do mangá.

Para os não familiarizados, os mangás são, em linhas gerais, os quadrinhos japoneses que costumam ser publicados em capítulos semanais ou mensais.

É assim que uma adaptação para o anime pode levar essas histórias e dar vida a elas de uma maneira que o mangá nem sempre pode, ao mesmo tempo em que às vezes acabam alcançando a história impressa, então eles têm que improvisar e criar suas próprias tramas.

Sob essa perspectiva, na nossa opinião, algumas produções de anime conseguem superar o seu mangá.

5 séries de anime que são melhores que seu mangá original, em nossa opinião

A lista que compartimos a seguir é absolutamente pessoal e subjetiva, por isso recomendamos discrição e empatia com sua reação.

Pelo contrário, as produções citadas em nossa lista podem ser consideradas como uma sequência perfeita de recomendações para dar-lhes uma oportunidade se você ainda não as viu:

Yu Yu Hakusho

Yu Yu Hakusho (1992-1994): Este anime tem sido elogiado por sua ação, seu humor e seus personagens. A trama, a princípio, é simples e até genérica. Embora o mangá seja atraente e a experiência de lê-lo seja agradável, a verdadeira loucura começa ao assistir sua adaptação animada. É um clássico cult que não deveriam perder.

Mob Psycho 100 (2016-2019): Este anime de ação segue um garoto chamado Mob que possui poderes psíquicos. O anime tem sido elogiado por sua animação, humor e história. Começou como um web-comic, ou web-manga cult criado por ONE, o mesmo gênio por trás de One Punch Man. Assim como aquela obra, há muita criatividade na história, mas não tanto nos traços. Portanto, o anime explora e mostra todo o seu potencial.