Lenovo Legion Go chega ao Brasil: os detalhes do novo console portátil

Finalmente: O Lenovo Legion Go já chegou ao Brasil. Trata-se do primeiro console portátil da Lenovo, com Windows. Este dispositivo foi projetado para oferecer maior liberdade. Devido às suas características e acessórios, permite jogar de qualquer lugar e, atenção, também inclui uma assinatura gratuita de três meses do Xbox Game Pass Ultimate.

"Através deste lançamento, queremos reafirmar o compromisso e a especialização da Lenovo no mundo dos jogos. Estamos felizes em lançar, sob nossa família premium Legion, o novo Legion Go, que oferece a melhor tecnologia no nível de consoles portáteis e proporciona uma experiência única para nosso consumidor gamer", disse Benjamín Bravo, Gerente de Marca de Varejo de Consumo da Lenovo.

Lenovo Legion Go Portátil (Windows Report)

Conhecida por oferecer inovação técnica que proporciona flexibilidade e liberdade de escolha aos seus fãs de jogos em todo o mundo, a Lenovo adiciona o Legion Go como a mais recente adição ao seu ecossistema de jogos, que inclui PCs, acessórios, software e serviços, capacitando os usuários a jogarem do seu jeito.

O que a Legion Go nos oferece?

Esta consola possui um processador AMD Ryzen Z1 Extreme com gráficos AMD RNDA™ e tecnologia de gerenciamento de energia inteligente.

O Lenovo Legion Go executa o Windows 11, que oferece uma poderosa combinação de desempenho gráfico semelhante a consoles, dando vida aos jogos em sua impressionante tela de jogo Lenovo PureSight de 8,8 polegadas QHD+ 16:10. Além disso, a tela sensível ao toque de 10 pontos permite um controle natural e intuitivo, seja para rolar, tocar ou deslizar.

Lenovo Legion Go Portátil

O Lenovo Legion Go possui até 16 GB de RAM LPDDR5X (7500 MHz) com flexibilidade na gestão de energia que proporciona desempenho de jogo ideal e tempos de carregamento mais rápidos de acordo com o cenário, além de até 1 TB de SSD PCIe Gen4 e um slot micro-SD que suporta até 2 TB de armazenamento adicional.

As sessões de jogo podem durar mais sem precisar recarregar. O Lenovo Legion Go possui uma bateria com capacidade de 49,2 Wh, que também é compatível com o Super Rapid Charge2, permitindo que a bateria seja recarregada até 70% em apenas meia hora.

Cuidado! A grande dúvida é: Quantas horas de jogo efetivo ele oferece? Só saberemos quando pudermos fazer uma análise detalhada do dispositivo, porque lembremos que esse tem sido o grande ponto fraco dessa categoria de dispositivos.

Adicionalmente, inclui um modo de derivação de energia que protege a bateria contra um desgaste adicional e elimina o calor normalmente produzido durante o carregamento, graças à tecnologia térmica Coldfront que mantém o dispositivo fresco com menos de 25 dB de ruído do ventilador no modo silencioso.

Lenovo Legion Go

Conteúdo organizado

Vale ressaltar também que possui Legion Space. Um espaço que permite aos usuários acessar rapidamente todas as suas plataformas de jogos e lojas.

Além de ver todos os jogos instalados localmente e até comprar jogos através da loja em colaboração com o Xbox Game Pass Ultimate com uma adesão gratuita de 3 meses.

Uma competição acirrada

Concordemos que a liderança em consoles portáteis sempre foi da Nintendo (desde o Gameboy, passando pelo DS, 3DS e agora com o Switch). Este último console impulsionou o desenvolvimento de novos produtos, como os consoles portáteis que rodam jogos de PC, sendo o primeiro o Steam Deck. No entanto, rapidamente a Asus Republic of Gamers conseguiu se posicionar com o Asus Rog Ally e agora também aparece no radar o modelo da Lenovo: Legion Go.

Steam Deck e Nintendo Switch Comparativa dos consoles portáteis do momento (CNN)

Um detalhe não insignificante é que todos esses consoles têm um design muito semelhante ao do Nintendo Switch. Até mesmo a própria Playstation recentemente lançou um acessório que permite o jogo remoto (Playstation Portal) e que também evoca toda essa tendência.

Serão as características e um preço competitivo que nos farão avaliar realmente como se desenvolve a competição entre esses novos “consoles - PC” do mercado. E por favor: coloquem baterias decentes. Obrigado.